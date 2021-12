El proyecto Quellaveco de Anglo American recién entrará en etapa de producción el próximo año, sin embargo, en la compañía ya piensan en expandir la unidad minera.

Mark Cutifani, CEO de la transnacional, dijo en una reciente conferencia de actualización para inversionistas que “hay un número de opciones de expansión para el corto y mediano plazo que ya están siendo evaluadas y estaremos bien respaldados por los recursos y reservas actuales que tenemos alrededor del proyecto”.

El ejecutivo minero incluso refirió que existe un potencial importante a cinco kilómetros de la operación de Quellaveco.

“Esperaría ver esto como un camino de mejora incremental para el grupo, lo que realmente preparará el negocio para el largo plazo”, indicó Cutifani, quien se jubilará y dejará su cargo en los primeros meses del 2022.

Avances

Cutifani dijo que el proyecto Quellaveco sigue cumpliendo los plazos y está dentro del presupuesto esperado.

“Perdimos seis meses por el COVID-19, lo que representó un impacto de US$ 500 millones, pero como estábamos adelantados seis meses y con US$ 500 millones por debajo del presupuesto en términos de ejecución, nos mantenemos dentro del camino previsto”, indica.

El capex del proyecto se ubica entre los US$ 5,300 y los US$ 5,500. El CEO de Anglo American informó que los estimados de producción se han incrementado para el 2022, 2023 y 2024.

“Si lo comparamos con lo que esperábamos antes, estamos considerablemente por encima, con casi 400,000 toneladas para los primeros cinco años, excluyendo el impacto del COVID-19 y con menores costos unitarios”, detalla.

Anglo American ahora espera un “ramp up” (incremento de producción) de 12 meses contra el plazo de 17 meses antes proyectados. Además, los costos unitarios esperados para el 2022 serán de US$ 1.25, para el 2023 estarán por debajo de US$ 1 y US$ 0.95 en promedio por libra para los próximos cinco años.

Gobierno

Mark Cutifani, durante la conferencia del 10 de diciembre pasado, también se refirió a la coyuntura política actual.

“Es algo que monitoreamos muy de cerca. Hemos establecido una buena relación con el Presidente, el gabinete de ministros, aunque ha habido algunos cambios”, reconoce el CEO de Anglo American.