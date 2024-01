Se anunció el ingreso de Andino Inversiones Global (Andino Global) -accionista mayoritario de Andino Investment Holding (AIH)- a Euronext Access+ de París. ¿Qué sigue?

Tras la OPA de fines de 2023, hasta la quincena de febrero, vamos a ofrecer a los accionistas de AIH -que no participaron en el swap (intercambio de acciones) de abril 2023 (para la constitución de Andino Inversiones Global en España)- un swap en las mismas condiciones que los accionistas que originalmente pasaron sus acciones de Perú a la empresa europea, con la única diferencia de que la empresa creada, ya está listada en la bolsa de París. Este era un requisito indispensable para algunos. Luego de ello, evaluaremos la posibilidad de deslistar a la compañía de la BVL para quedarnos en una sola entidad bursátil listada.

Además de ello, ¿se tiene previsto expandir la presencia del Grupo Andino en Europa?

Todo este proceso data del 2018 cuando el Grupo Andino vendió un paquete de sus activos como Cosmos Agencia Marítima, Neptunia, Terminales Portuarios Euroandinos, entre otros, y se redefinió el plan de negocio de la compañía, que se abocaría hacia su internacionalización con servicios aeroportuarios, logística y servicios en saneamiento portuario. Estamos buscando inversiones en España, la cuales con el tiempo, se expandirán hacia otros países de Europa. En principio apostamos por crecer e invertir en España, tener una posición interesante y luego explorar otras geografías.

¿Ingresarán ofreciendo servicios aeroportuarios?

Así es. Estamos precalificados y en la última recta de una licitación que lleva a cabo Aena, principal operador de los aeropuertos de España, para operar una terminal de carga en el Aeropuerto de Madrid. Es una concesión por 30 años que conlleva la operación y construcción de un terminal de carga sobre un terreno de 10,000 metros cuadrados en el aeropuerto de Barajas. En dos o tres semanas el proceso debe estar concluido.

Además del aeropuerto de Barajas, ¿hay interés por otros aeropuertos?

Si, España es un país que tiene 42 aeropuertos y más de 80 millones de pasajeros al año, por lo tanto, hay un permanente movimiento de licitaciones para diversos servicios aeroportuarios. Estamos atentos a todos

En la licitación de España, ¿están yendo solos o con socios?

En este proceso estamos participando a través de Servicios Aeroportuarios Andinos Global (SAASA Global) que es una empresa española que hemos constituido para estos fines, que es una subsidiaria de AIH.

Además de servicios aeroportuarios, ¿ven potencial para expandirse con servicios logísticos?

Si. Nuestro ADN son los servicios marítimos, por lo que no tenemos restricción para retornar a ese mercado. Recompramos Cosmos Agencia Marítima hace un par de años (en 2021) a DP World y ahora estamos abocados nuevamente a brindar servicios marítimos y agenciamiento, por lo tanto, es un mercado que no se desconoce, original del Grupo Andino y en el cual nos sentimos tranquilos operando. No descartamos la posibilidad de expandirnos con estos servicios, ya sea en España o América Latina.

¿Cómo ha sido la operación de Cosmos en 2023?

Cosmos es una empresa que va muy bien, sigue creciendo conforme al plan de negocios y lo mismo pasa con las demás empresas de todo el grupo. El objetivo para los próximos cinco años es duplicar la facturación de la compañía. En 2023 cerramos con US$ 100 millones en ventas y para el 2028 apuntamos a US$ 200 millones como resultado de un crecimiento orgánico e inorgánico bajo la figura de adquisiciones.

En adquisiciones, ¿están mirando España u otros países?

Esperamos seguir creciendo en México a través de SAASA que ya está en dos aeropuertos, adicionalmente estamos mirando a Colombia y Chile como destinos para el auge del holding en los próximos años. En Colombia estamos analizando un repunte más orgánico, a través de servicios prestados por empresas del Grupo, mientras que en Chile probablemente la alternativa vaya por el lado de adquisiciones.

¿Ya están avizorando futuras compras?

En Chile, participamos hace poco en una licitación (de servicios aeroportuarios) para una terminal de carga de exportación en el aeropuerto Arturo Merino Benites de Santiago, que no ganamos, aunque estamos mirando el mercado para identificar lo que se puede hacer.

La llegada Chile, ¿sería con la prestación de servicios aeroportuarios o marítimos?

La estrategia para entrar a otros países ha sido a través de servicios aeroportuarios y una vez instalados, ver la manera de ir generando sinergias con otras empresas del grupo y jalar a los servicios de logística y de financiamiento para este mercado. Por ejemplo, en México -en la que ya estamos con servicios aeroportuarios- la meta ahora es proveer servicios logísticos. México es un mercado que queremos ponerle mucho énfasis en los próximos años, lo que requiere de inversión.

¿Entrar al mercado bursátil europeo implica captar inversionistas o hacer emisiones?

Va ser una combinación de ambas en el futuro, dependiendo de que tan grande sean las inversiones que planeamos. Tenemos un patrimonio que está por encima de los US$ 220 millones. Probablemente vamos a tener que incorporar accionistas nuevos a la compañía y eventualmente emitir deuda. Una posibilidad es emitir un instrumento a nivel consolidado en un futuro, no cercano, pero tenemos que evaluarlo.

¿A cuánto ascenderán las inversiones para este año?

El CAPEX de 2024 está entre US$ 8 a US$ 10 millones. Una parte será destinada para ampliar el terminal de contenedores de Oporsa (que implica pavimento, iluminación e implementar los servicios que necesitan) a pedido de uno de nuestros clientes. Otra parte será usada para adquirir lanchas para Cosmos así como equipos para SAASA. La inversión más grande será en 2025 en España si ganamos las licitaciones del terminal de carga cuyo desembolso bordearán los US$ 5 a US$ 6 millones.

¿Banco a la vista?

De los US$ 100 millones en facturación, ¿qué empresa o rubro del Grupo tiene mayor participación?

El 45% proviene de las empresas de servicios aeroportuarios; los otros 45% de los servicios logísticos y el 10% restante se reparten así: 5% de inmobiliaria y el otro 5% de las empresas que brindan servicios financieros como Almafin y Andino Capital. En 2023, Andino Capital manejó una cartera de US$ 95 millones y este año esperamos llegar a US$ 160 millones colocados al mercado como capital de trabajo.

¿Qué objetivo se tiene trazado con las empresas del rubro financiero?

Estamos trabajando de la mano con una firma que nos está ayudando para abrir una empresa de crédito, que es el primer paso para convertirse en una financiera y en un banco, ojalá en algunos años. Nos gustaría captar fondos institucionales, para tal fin, necesitamos ser regulador por la SBS.

¿En qué tiempo se planea concretar ello?

La meta es tener presentada la documentación necesaria ante la SBS para la empresa de crédito este año. Espero que el primer semestre de 2025 empiece a funcionar. Estará enfocada al sector corporativo: la idea es tratar de centrarnos en el comercio exterior. La gran mayoría de nuestros clientes, en el lado financiero, son importadores o exportadores a quienes también le damos servicios logísticos, por lo que nos genera confianza continuar en este rubro.

Claves

Loret de Mola comentó que los terrenos de Oporsa están siendo usado al 70%. La meta para este año es que el 95% del área sea utilizada. En tanto con Aeropuertos Andinos del Perú está haciendo la ingeniería del perímetro fuera del área de concesión para la nueva pista de aterrizaje en Juliaca, cuya construcción se espera para este año o 2025.

comentó que los terrenos de están siendo usado al 70%. La meta para este año es que el 95% del área sea utilizada. En tanto con está haciendo la ingeniería del perímetro fuera del área de concesión para la nueva pista de aterrizaje en Juliaca, cuya construcción se espera para este año o 2025. Sobre la posibilidad de adquirir terrenos para desarrollo logístico por el puerto de Chancay mencionó que están a la espera de que el Gobierno defina si es que Chancay y el Callao van a ser una sola tendencia aduanera. “ Esperamos que sea una sola ”.

mencionó que están a la espera de que el Gobierno defina si es que y el van a ser una sola tendencia aduanera. “ ”. Respecto al laudo de Kuntur Wasi, el ejecutivo afirmó que están a la espera de que los árbitros definan las cuantías de la indemnización que les corresponde por la cancelación del contrato de concesión por parte del Estado peruano. “Esperamos que se defina pronto”. Igualmente, no descartan la posibilidad de participar en próximas licitaciones como del tercer paquete de aeropuertos.

