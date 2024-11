Hace unos años, el mayor banco de España habría sido un asesor poco probable y contaba con una sola mano los préstamos apalancados que había logrado conceder en Estados Unidos. Pero tras una oleada de contrataciones que incluyó a docenas de banqueros de Credit Suisse en Wall Street, Santander ha ido escalando posiciones rápidamente, con más de cien operaciones en Estados Unidos este año.

Las nuevas contrataciones y operaciones están cambiando el rostro del gigante del crédito minorista, cuyas acciones han perdido un tercio de su valor durante la década bajo la presidenta ejecutiva Ana Botín. En lo que sería su mayor expansión en Wall Street, hace tres años adquirió Amherst Pierpoint Securities por unos US$ 600 millones y desde entonces ha incorporado a cientos de banqueros de inversión en Estados Unidos y el Reino Unido. Solo desde comienzos del año pasado sumó unos 200.

Este crecimiento no ha estado exento de problemas, como, por ejemplo, importantes desembolsos iniciales. Si bien las nuevas contrataciones han logrado avances en sectores como la financiación apalancada, algunos salarios superan con creces lo que perciben empleados más antiguos, lo que provoca consternación en un banco en el que los préstamos al consumo y comerciales siguen siendo el núcleo del negocio, según personas familiarizadas con el asunto.

El número de empleados que gana al menos un millón de euros se ha más que duplicado en tres años. Esto aumenta la presión sobre las ganancias en su operación de banca de inversión, con la división en Estados Unidos registrando pérdidas antes de impuestos el trimestre pasado.

Suben los préstamos apalancados en EE.UU. | Créditos del Santander hasta el 12 de noviembre de cada año

Este artículo se basa en conversaciones con una docena de personas que conocen los esfuerzos del banco por crecer en banca de inversión. Pidieron el anonimato para tratar asuntos internos.

“En los últimos 18 meses, hemos reforzado significativamente nuestro equipo en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Santander. “Al combinar esta experiencia adicional y complementaria con la escala de la red Santander, estamos ofreciendo nuevos productos y servicios y profundizando las relaciones con los clientes de todo el grupo”.

Durante gran parte de sus 167 años de historia, el Santander fue un banco regional del que pocos fuera del norte de España habían oído hablar. Por medio de una docena de adquisiciones en México, Brasil, Chile, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, Emilio Botín, padre de Ana, lo transformó en una potencia intercontinental. La banca de inversión, sin embargo, estaba en segundo plano.

No así para Ana Botín, de 64 años, quien empezó su carrera en JPMorgan Chase & Co. en los años ochenta. Se incorporó al Santander a los 28 años y tomó el relevo de su difunto padre en 2014. Bajo su liderazgo, Santander incorporó a José Linares, que ahora dirige el banco de inversión, y a Héctor Grisi, un ex banquero de Credit Suisse quien ahora es consejero delegado.

Ambos buscan remodelar el negocio de valores y asesorías del Santander. Linares, ex banquero de JP Morgan, supervisó la compra de Amherst Pierpoint, uno de los 25 intermediarios primarios, o primary dealers, de la Reserva Federal. La operación reforzó su posición en renta fija y le dio acceso a más de 1,300 inversionistas institucionales.

Héctor Grisi y Ana Botín en una rueda de prensa en Boadilla del Monte, en enero pasado. Fotógrafo: Paul Hanna/Bloomberg

También inició una expansión en banca de inversión en Estados Unidos que se vio impulsada por el desmantelamiento del Credit Suisse. Los problemas del banco suizo brindaron al Santander la oportunidad de contratar a un montón de talentos, incluso en Nueva York. Entre ellos se encuentran Steve Geller, ex director de fusiones y adquisiciones de Credit Suisse, y Jeff Cohen, banquero especializado en financiamiento apalancado. David Hermer, quien supervisó los mercados de capitales de renta variable y de deuda en la entidad suiza, dirige ahora el banco de inversión del Santander en Estados Unidos

Al mismo tiempo, varios veteranos del Santander se han marchado. Entre ellos se encuentran Frederic Hauteville, antiguo director de banca corporativa y de inversión para Francia y Benelux, Javier Sobrini, quien supervisaba infraestructura energética, y Jorge Gil. Alexandra MacMahon, directora del banco de inversión del Santander en el Reino Unido, se incorporó recientemente a ING Groep NV.

Las nuevas contrataciones ayudaron al Santander a obtener ingresos de € 6,260 millones en el banco de inversión durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone casi el 14% de los ingresos del grupo. Esto contrasta con poco más del 10% cinco años antes. Este negocio es el segundo que más contribuye a las ganancias del Santander, después de la banca minorista y comercial.

Sin embargo, la ganancia de la unidad se redujo casi un 5% en los nueve primeros meses al aumentar los gastos. El banco de inversión de Estados Unidos registró pérdidas antes de impuestos.

Se multiplican los sueldos altos en el Santander | Empleados que ganan más de un millón de euros

Analistas coinciden en que expandir la operación de banca de inversión puede ayudar a elevar la acción de Santander. El analista de RBC Benjamin Toms dijo en mayo que la unidad de banca de inversión por sí sola vale unos € 18,000 millones, o una cuarta parte de la capitalización bursátil total del banco.

La unidad “es un impulso material para la historia futura del banco”, escribió Toms. “La dirección tiene la sensata ambición de ser el más rentable en lugar del más grande” en el negocio.

Santander ha dicho que no quiere enfrentarse directamente con los mayores bancos de Wall Street. El año pasado dijo que planeaba duplicar el tamaño de sus operaciones de banca de inversión en Estados Unidos, donde contaba con unos 900 empleados en ese momento. Desde entonces, esa cifra ha aumentado a 1,300, incluido el personal de apoyo. No todos son nuevos empleados. Entre las áreas en las que la empresa afirma estar haciendo incursiones se incluyen el asesoramiento en fusiones y los mercados de capitales de renta variable y de deuda.

Uno de los negocios en los que Santander ha estado especialmente ocupado es el de financiamiento apalancado, supervisado por Cohen con la ayuda de Jonathan Moneypenny y Max Lipkind, quienes también vienen del banco suizo. Tras su nombramiento, algunos miembros del personal fueron trasladados a nuevos puestos a medida que la unidad se ampliaba y se incorporaban más banqueros de Credit Suisse.

Entre ellos, el entonces responsable de créditos sindicados en Estados Unidos, Paul McDonald, pasó a originación de créditos. Otro banquero senior de Credit Suisse, Craig Jeffers, asumió un papel de liderazgo en sindicados, según una persona familiarizada con el asunto y sus perfiles de LinkedIn. Santander también contrató Joel Kent como responsable de operaciones de financiamiento apalancado, según Bloomberg.

Cohen, Jeffers, Moneypenny, McDonald, Kent y Lipkind no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Banco de inversiones del Santander en EE.UU. gana más, pero cuesta más | Gastos aumentan a tasas similares a ingresos

Con las fusiones y adquisiciones todavía estancadas y las compras apalancadas luchando por volver, un negocio en el que Santander se ha centrado es ayudar a las empresas a refinanciar o revalorizar su deuda. En lo que va de año, ha realizado 110 operaciones de préstamos apalancados en Estados Unidos, incluidas algunas para nuevas adquisiciones, frente a las 21 del mismo periodo del año anterior, según datos recopilados por Bloomberg.

La operación de deuda de US$ 200 millones en Oklahoma, para la que Santander buscó inversionistas, ya se concretó. Los ingresos se destinarán a pagar la construcción de un nuevo complejo turístico con un casino Harrah’s, informó Bloomberg. Entre las otras operaciones que Santander ha ayudado a financiar se encuentran la compra por parte de 26North Partners de ArchKey Solutions, un proveedor de sistemas eléctricos y especializados, así como una compra apalancada por parte de American Industrial Partners.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los banqueros esperan una reactivación en fusiones y adquisiciones. Eso podría reactivar la demanda por financiamiento ya que la mayoría de los prestatarios hasta ahora se ha centrado en refinanciamientos.

A pesar de estas presiones, el banco español está dispuesto a garantizar que su cultura no cambie y que los clientes sigan siendo el motor del nuevo negocio, según dos de las personas consultadas. Si bien muchos de los banqueros de inversión son ex-Credit Suisse, el comité de riesgos que decide sobre las grandes operaciones está compuesto en su mayoría por antiguos banqueros de Santander.

Para Botín, la expansión del banco de inversión es solo una parte de un esfuerzo mayor para crecer en Estados Unidos. Santander acaba de lanzar en ese país su sucursal digital Openbank, lo que podría ayudar a impulsar los depósitos, una fuente barata de financiamiento.

“No voy a quitarle muchos clientes a JPMorgan”, dijo Botín en octubre. “Pero sí espero conseguir algunos”.