La compañía alemana reconoció que la intensidad de las protestas políticas en Perú ha disminuido en los últimos meses; sin embargo, admitió que las tensiones políticas todavía pueden tener un impacto en los futuros desarrollos. Por ello, sigue de cerca la coyuntura local y mantiene contacto con todas las autoridades nacionales.

Más allá de esa situación, Fraport AG destacó que ya no existe el riesgo de que los bancos se nieguen a cumplir con el financiamiento acordado y firmado en diciembre de 2022 (debido a la insuficiente cobertura del seguro ante conflictos) para el referido proyecto de ampliación. En su momento, dicho riesgo surgió en medio de las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023.

“El préstamo puente se ha pagado en su totalidad y los bancos han liberado los pagos de la financiación del proyecto”, informó.

Obras a mitad de camino

En mayo, Gestión informó que las obras de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encontraban en un 31%. Ahora, Lima Airport Partners (LAP) confirmó a este medio que van a completar el 50% de las obras el 20 de agosto próximo.

“Actualmente, los trabajos se están enfocando en el montaje del techo, las estructuras metálicas y el techado final del terminal de pasajeros. Mantenemos un buen ritmo de avance y nuestra planificación garantiza que estará lista para recibir a sus primeros visitantes en el año 2025″, detalló.

En el balance de los seis primeros meses del 2023, Fraport AG indicó que sus inversiones en proyectos de explotación aeroportuaria aumentaron en US$ 236.5 millones (215. 9 millones de euros) impulsadas por la expansión del Aeropuerto Jorge Chávez.

La obra cuenta con el financiamiento de siete bancos internacionales, por una suma que asciende a US$ 1,250 millones. Entre dichas entidades, figuran BBVA, IDB Invest, KfW IPEX Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) y The Bank of Nova Scotia.

Operación en Perú destacó a nivel global

Matthias Zieschang, CFO de Fraport, resaltó que la operación en Lima generó US$ 32.6 millones de ingresos (29,8 millones de euros) durante los primeros seis meses del 2023, apoyada por un incremento de 18% en el flujo de pasajeros a 9.7 millones frente al mismo periodo del 2022.

“Tanto el tráfico internacional como el nacional de pasajeros mostraron altas tasas de crecimiento. Sin embargo, a comparación con el primer semestre de 2019 (pre-pandemia), aún hay un 14% (de diferencia) que debe ser superado”, reportó la empresa.