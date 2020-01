American Express Co. superó un obstáculo clave en su intento de acceder al mercado de pagos de US$ 27 billones de China después de que el banco central aceptó su solicitud para iniciar un negocio de compensación de tarjetas bancarias.

El Banco Popular de China hizo el anuncio en su cuenta oficial de Wechat el miércoles, sin entregar más detalles. La decisión de aceptar la solicitud indica que la aprobación final está cerca.

En noviembre del 2018, AmEx se convirtió en la primera compañía extranjera en obtener permiso para iniciar la preparación para el negocio después de formar una empresa conjunta con LianLian, una firma china de servicios de tecnología financiera.

El último movimiento demuestra el avance en la batalla de las redes de pago de Estados Unidos por el acceso a China continental, que ha sido un punto de discordia planteado en la disputa comercial con EE.UU. China anunció el jueves que el viceprimer ministro Liu viajará a Washington a firmar la primera fase del acuerdo comercial con EE.UU. el 15 de enero, con lo que confirma una ceremonia anunciada por el presidente Donald Trump.

En junio de 2015, China permitió a los proveedores extranjeros de compensación de tarjetas bancarias obtener licencias mediante la creación de unidades o la adquisición de una empresa local, con lo que puso fin al monopolio de la estatal China UnionPay Co. Sin embargo, los avances han sido lentos para el ingreso a China de Visa Inc. y MasterCard, las dos redes de pago más grandes del mundo, y ninguna de las firmas ha obtenido la aprobación.

El país, gobernado por el Partido Comunista, está abriendo sus mercados financieros este año para permitir a las empresas extranjeras establecer operaciones de propiedad absoluta para administrar negocios de seguros, gestión de activos y banca de inversión. BlackRock Inc. y Goldman Sachs Group Inc. son parte de un grupo de empresas que se preparan con todo para obtener las ganancias de la riqueza en rápido crecimiento de China.

China tenía 8,200 millones de tarjetas bancarias en circulación a fines de septiembre, y el 90% de ellas correspondían a tarjetas de débito.

AmEx se enfrentará a grandes actores locales y a un mercado bien desarrollado para pagos móviles. Las transacciones móviles superaron los 190 billones de yuanes (US$ 27 billones) en China en el 2018, lo que lo convierte al país en el mercado más grande del mundo, según iResearch. Alipay de Ant Financial y WeChat Pay de Tencent Holdings Ltd. son las empresas dominantes.