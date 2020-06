American Airlines dijo el martes que espera recaudar alrededor de US$ 2,000 millones a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus (COVID-19).

La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a US$ 13.50 cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por US$ 3,500 millones.

American Airlines Group Inc dijo que ofrecería US$ 1,000 millones en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas.

Los papeles de la compañía bajaban 5.7% a US$ 14.06 a las 14:25 GMT en la bolsa de Nueva York.

La operación se expandió desde el monto inicial de US$ 1,500 millones en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer US$ 1,500 millones en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de US$ 500 millones con vencimiento al 2024.

Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American.