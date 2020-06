American Airlines Group Inc. está recurriendo a todos los rincones de los mercados de capitales para recaudar al menos US$ 3,500 millones en efectivo, en la prueba más reciente a la voluntad de los inversionistas de financiar a las compañías de viajes que todavía están bajo presión por la pandemia del coronavirus.

La compañía está comercializando US$ 1,500 millones en un bono basura garantizado con vencimiento en el 2025 y, según discusiones de precios tempranas, con un rendimiento de aproximadamente 12%, según personas con conocimiento de la materia. La empresa sondeó el interés de algunos inversionistas la semana pasada por una estructura similar con un rendimiento de 11%, informó Bloomberg News anteriormente.

Debido a que dentro de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos es la que tiene más deuda, American tiene que pagar. El rendimiento del bono es más similar al de la deuda CCC más riesgosa que actualmente se negocia alrededor de 11.65%, aunque se espera que la oferta tenga al menos dos calificaciones en el nivel de doble B, la más alta en el mercado basura.

American también comercializa US$ 500 millones en un préstamo a cuatro años con un margen de 9.5 puntos porcentuales sobre la tasa interbancaria ofrecida en Londres y con un descuento de entre 95 centavos a 96 centavos por dólar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad del asunto.

Representantes de American y Citigroup Inc., que está liderando ambos financiamientos, declinaron hacer comentarios.

La deuda estará asegurada por slots e aeropuertos, puertas de embarque y rutas en todo el mundo, como Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa. La oferta de deuda se produce cuando la compañía se aleja de su reciente dependencia de la ayuda federal, al tiempo que la pandemia de coronavirus suprime la demanda de viajes.

La deuda forma parte de un mayor financiamiento de US$ 3,500 millones que también incluye US$ 750 millones en nuevas acciones, que se espera que se negocien el martes, y US$ 750 millones en pagarés convertibles senior con vencimiento en el 2025, ofrecidos con un rango de cupón inicial de 6% a 6.5%, según otras personas familiarizadas con el asunto. La prima de conversión se ofrece en 17.5% a 22.5%.

Costo elevado

American ofrece rendimientos más altos que algunos de sus rivales. Delta Air Lines Inc. vendió un bono garantizado por US$ 3,500 millones en abril con un rendimiento de 7%, y siguió con un acuerdo no garantizado de US$ 1,250 millones en junio que ofreció un rendimiento de 7.375%.

El bono basura podría venderse el miércoles. Los ingresos refinanciarán un préstamo a plazo de 364 días por US$ 1,000 millones que la compañía recaudó de los bancos en marzo, y el resto se utilizará para mejorar la liquidez de la compañía, según un comunicado de prensa.

El bono basura, que no puede pagarse durante la vigencia del acuerdo, incluye una provisión poco común que protege a los inversionistas si la valoración de los activos prometidos como garantía cae.

Los inversionistas examinarán de cerca el paquete de garantías de los bonos de American, según observadores del mercado.

Después de la transacción, American aún tendrá alrededor de US$ 3,000 millones a US$ 4,000 millones de activos no gravados, excluyendo aquellos en el programa de recompensas de millas AAdvantage, según los documentos del acuerdo. Se espera que la compañía alcance un gasto de efectivo diario de US$ 40 millones en junio, frente a los US$ 100 millones en abril.

American se unirá a Delta y JetBlue Airways Corp al aprovechar el mercado de préstamos apalancados para impulsar la liquidez.