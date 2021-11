Empresas







América Móvil concluye venta de Tracfone a Verizon por US$ 3,625.7 millones Según detalló América Móvil, la compañía recibió US$ 3,625.7 millones en efectivo -que incluye US$ 500.7 millones por ajustes de caja y capital en Tracfone- así como 57.6 millones de acciones de Verizon.