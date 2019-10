Amazon Inc. reducirá el costo de su servicio de entrega de comestibles Amazon Fresh, el último esfuerzo de la compañía para lograr que más personas compren frutas, verduras, leche y carnes en línea en lugar de ir a la tienda. Además, Amazon está expandiendo el servicio de entrega rápida de pedidos de comestibles en línea en todo el país.

Amazon Fresh, disponible en 22 mercados metropolitanos, se incluirá en la membresía Prime estándar, que incluye descuentos de envío y transmisión de video, anunció la compañía de Seattle el martes. Antes, los miembros Prime tenían que pagar US$ 15 adicionales mensuales por la entrega de comestibles de Amazon Fresh.

El gigante del comercio electrónico espera ganar negocios a costa del líder de supermercados Walmart Inc. al bajar los precios y ofrecer la entrega en tan solo una hora. El mes pasado, Walmart anunció que estaba expandiendo el servicio anual de entrega de comestibles de US$ 98 a 1,400 tiendas, con lo que redujo la tarifa anual de US$ 119 de Amazon Prime.

Walmart y Target Corp. están invirtiendo en opciones de entrega y recolección de pedidos en línea en tiendas, dirigidas a clientes con poco tiempo que buscan simplificar sus quehaceres. Walmart está experimentando con un servicio en Pittsburgh y en otras ciudades para tener repartidores que entren a las casas de los clientes y guarden los productos perecederos en el refrigerador.

Amazon Fresh se lanzó en Seattle en el 2007 como la primera incursión de la compañía en la entrega de alimentos frescos. El servicio decayó durante años y en el 2017 Amazon pagó US$ 13,700 millones por Whole Foods Market en su mayor adquisición y el reconocimiento de que necesitaba tiendas físicas para ser un competidor serio en el mercado de comestibles de US$ 840,000 millones. Walmart y su Sam’s Club capturan el 25% de todo el gasto en comestibles en EE.UU., según Morgan Stanley, en comparación con el 2% de Amazon y Whole Foods. Walmart tiene más de 4,500 tiendas en Estados Unidos, aproximadamente 10 veces el número de establecimientos de Whole Foods.

Amazon espera que la entrega rápida lo ayude a destacarse en las guerras de comestibles. A partir del martes, ofrecerá una entrega gratuita de dos horas en pedidos superiores a US$ 35 en tiendas Whole Foods en 90 mercados metropolitanos y entregas dentro de una hora por un cobro adicional. Bloomberg informó el mes pasado que Amazon estaba experimentando con la entrega rápida de Whole Foods en ciudades como Denver y Portland desde su sitio web principal sin requerir que los compradores descarguen una aplicación separada, lo que limitó su uso. Amazon también recomienda comprar en línea los artículos que sus clientes compraban en las tiendas Whole Foods.