La empresa peruana Alicorp, perteneciente al Grupo Romero, suscribió un contrato de préstamo sindicado (financiamiento que realizan varias instituciones financieras) por hasta US$ 320 millones. De acuerdo con la compañía, la firma y cierre del contrato de préstamo se realizaron de manera simultánea.

Según la resolución elevada ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), en el crédito participaron BOFA Securities, Inc., Goldman Sachs Banks USA, JPMorgan Chase Bank, N.A., y BBVA Securities Inc. como “Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners” (actor principal que lidera y coordina la negociación), además de un grupo de bancos como prestamistas.

En detalle, el préstamo de la empresa de consumo masivo consta de dos tramos: un primero en una línea comprometida a tres años por US$ 120 millones y un segundo en un préstamo de US$ 200 millones a cinco años.

Recordemos que las ventas de Alicorp— al cierre del segundo trimestre de 2024— alcanzaron los S/1,551 millones, lo que significó una disminución de S/73 millones (-4.5%) en comparación con el mismo período de 2023.

Hace un mes, la compañía también anunció la suscripción de un contrato que define las condiciones para la venta de su negocio de molienda en Bolivia, Perú y Uruguay con ASAI Capital Holdings Ltd. Tras el anuncio, Alicorp manifestó que la transferencia de la gestión del negocio “tomará un tiempo”, mientras se ejecutan actos relacionados con la formalización de la separación de los negocios y la obtención de algunas licencias y permisos.

Recompra de acciones

La compañía también informó que aprobaron la recompra de acciones comunes de propia emisión, en una o más operaciones en el tiempo, a través de la Bolsa de Valores de Lima, para mantenerlas en cartera sin amortizarlas por el plazo máximo de dos años, con cargo a los resultados acumulados y hasta por un máximo del 10% del total de las acciones.

“Sobre el particular, ponemos en su conocimiento que, haciendo uso de la facultad otorgada a la Gerencia, la Sociedad el día de hoy ha adquirido 10,700,000 acciones comunes. Asimismo, cumplimos con informar que, desde la fecha que se adoptó el acuerdo de recompra descrito en el primer párrafo hasta el día de hoy, la Sociedad ha adquirido un total de 15,700,000 acciones comunes, que representan el 2.29% del total de acciones comunes emitida”, indicó.

