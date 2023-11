Ma no ha vendido ni una sola acción de Alibaba, ya que el precio no ha alcanzado el nivel que buscaba el multimillonario, según un memorando interno de la directora de personal de la empresa, Jane Jiang Fang, visto por Bloomberg News. Ma confía en el futuro de la empresa líder del comercio electrónico, decía el memorando. Varios medios de comunicación chinos, incluido The Paper, reportaron la noticia anteriormente.

Logo en un edificio de oficinas de Alibaba Group Holding Ltd. en Shanghái, China, el jueves 24 de diciembre de 2020. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg

Los planes de Ma, de 59 años, de vender 10 millones de acciones por valor de unos US$ 870 millones el 21 de noviembre se hicieron públicos en presentaciones regulatorias la semana pasada. La divulgación coincidió con el anuncio de la compañía de que desechaba el plan de escindir su negocio de la nube de US$ 11,000 millones, y el efecto combinado fue una caída de US$ 22,000 millones en el valor de mercado en un solo día.

La creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China obliga una nueva estrategia de Alibaba, poniendo en duda sus intentos de recuperarse de una represión en toda la industria en China y luchar contra nuevos participantes, como Douyin, de ByteDance Ltd.

“La oficina de Ma ha emitido un comunicado diciendo que Ma seguirá manteniendo su participación en Alibaba. Esto es un hecho y no palabras sueltas”, dijo Jiang en la nota. “El precio actual de Alibaba es significativamente más bajo que su valor real, por lo que no venderá”. El multimillonario cree que el valor de los negocios de Alibaba aumentará, afirmó.

La oficina familiar de Ma necesitaba fondos para invertir en empresas agrícolas y organizaciones benéficas en China y otros lugares, e hizo arreglos con un corredor anteriormente este año para la venta de acciones a un precio fijado en agosto, dijo Jiang. El corredor no sabía que la divulgación del acuerdo de venta se produciría el mismo día que los resultados financieros de la empresa, afirmó.

