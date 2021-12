Alibaba Group Holding Ltd. está en conversaciones con un conglomerado estatal sobre un posible acuerdo que involucra su participación en Weibo Corp., en momentos en que Pekín toma medidas para frenar la influencia de los gigantes tecnológicos chinos en la sensible esfera de los medios de comunicación.

El líder del comercio electrónico chino está explorando opciones para su participación de aproximadamente 30% en el servicio de redes sociales similar a Twitter, según personas familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones entre el gigante tecnológico y Shanghai Media Group podrían llevar a este último a comprar toda la participación de Alibaba en Weibo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.

Los reguladores están examinando más de cerca el enorme alcance del que gozan las empresas tecnológicas como Alibaba en los medios de comunicación en línea, como parte de una campaña más amplia para restringir el creciente poder de sus mayores empresas.

Alibaba y sus filiales han construido a lo largo de los años una amplia cartera de activos mediáticos que incluye periódicos, empresas de producción televisiva, redes sociales y activos publicitarios. Preocupado por la influencia de la empresa en la opinión pública, el Gobierno quiere que Alibaba se deshaga de algunas de esas participaciones, según informó Bloomberg News en marzo.

Las discusiones se encuentran en una etapa temprana y no hay certeza de que conduzcan a una transacción, dijeron las personas. Un representante de Alibaba declinó hacer comentarios, mientras que Weibo no pudo comentar de inmediato. SMG y su propietario, el Gobierno de Shanghái, no respondieron de inmediato a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

SMG, uno de los mayores conglomerados culturales y de medios de comunicación estatales de China, tendría más posibilidades de obtener la aprobación de Pekín que un comprador privado. El grupo es accionista mayoritario de Oriental Pearl Group Co., que opera estaciones de televisión y portales de entretenimiento en línea, y también posee el 20% de Shanghai Disney Resort, según el sitio web de la empresa.

Weibo es uno de los medios de comunicación más influyentes y controvertidos de Alibaba. El año pasado, el sitio de redes sociales eliminó publicaciones y comentarios relacionados con un escándalo en el que estaba implicado un socio de Alibaba, lo que alimentó la preocupación de los funcionarios sobre cómo la censura, que suele ejercer Pekín en asuntos de importancia nacional, podría ser empleada por empresas privadas o particulares. Desde entonces, los reguladores han pedido que se prohíba la participación de capital privado en los medios de comunicación.

Weibo y su accionista mayoritario, Sina Corp., recaudaron US$ 385 millones en una segunda cotización en Hong Kong este mes. La oferta se produjo en medio del implacable endurecimiento de la supervisión de las empresas locales que cotizan en el extranjero por parte de los reguladores chinos. Weibo ya cotiza en el mercado de valores Nasdaq y tiene un valor de mercado de US$ 7,200 millones.

Las acciones de la empresa de redes sociales, que empezaron a cotizar en Hong Kong el 8 de diciembre, han caído alrededor de un 16% desde su precio de oferta de US$ 272.80 de Hong Kong después de que los reguladores multaran al sitio web y reprendieran a sus ejecutivos por el contenido del mismo. Sin dar más detalles, la Administración del Ciberespacio de China dijo que la multa se hizo de acuerdo con las leyes relacionadas con la ciberseguridad y la protección de los menores.

Sina, pionera de internet en China, lanzó Weibo en el 2009, acumulando rápidamente millones de usuarios registrados que publicaban mensajes de 140 caracteres o menos, y cotizó en Estados Unidos en una oferta pública inicial en el 2014. Tiene unos 248 millones de usuarios activos diarios, frente a los 211 millones de Twitter.