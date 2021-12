La tecnológica china Weibo, que opera el equivalente en China a la popular red de ‘microblogging’ Twitter -censurada en el país-, debutó hoy en la Bolsa de Hong Kong con una caída del 7,19 % con respecto a su precio de salida.

Las acciones cotizaron durante toda la sesión por debajo del precio marcado por la compañía para cada título, de 272.8 dólares de Hong Kong (35 dólares, 31 euros).

Con esta salida a bolsa secundaria en el mercado de la antigua colonia británica, Weibo obtuvo el equivalente a unos US$ 385 millones (o 341 millones de euros) tras vender unos 11 millones de acciones.

La tecnológica especificó que el 45% de lo recaudado se destinará a hacer crecer la base de usuarios y “mejorar el ecosistema de contenidos”; el 25%, a investigación y desarrollo (I+D) para “mejorar la experiencia del usuario y las capacidades de monetización”; el 20 %, a alianzas, inversiones y adquisiciones, y el 10 % restante, a capital circulante.

Weibo fue fundada en el 2009 por la tecnológica china Sina, y cuatro años después recibió una importante inversión del gigante del comercio electrónico Alibaba, que sigue siendo su “principal cliente y un importante socio estratégico”, según reconoció recientemente la propia compañía.

En el 2014, la empresa salió a bolsa en Nueva York en una operación que le reportó unos US$ 285 millones, y actualmente su valor de mercado se sitúa en algo menos de US$ 8,000 millones (7,090 millones de euros), aunque a principios del 2018 llegó a superar los US$ 31,000 millones (27,464 millones de euros).

Ante las tensiones entre China y Estados Unidos y la creciente supervisión de Pekín en el sector, varias tecnológicas chinas como Baidu o Trip.com han buscado salidas a bolsa en Hong Kong.

El último ejemplo de ello es el “Uber chino”, Didi, que debutó en Wall Street en junio y que ya ha anunciado que se retirará de Nueva York para ofrecer acciones en el mercado de la antigua colonia británica tras meses de tirantez con las autoridades chinas.