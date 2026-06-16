La iniciativa, presentada ante el Ministerio de la Producción (Produce), contempla la implementación de un nuevo almacén PMA de insumos dentro de su complejo industrial en el Callao. A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la compañía informó que el proyecto se ejecutará en su planta de la avenida Néstor Gambetta N.° 7003, ubicada en un terreno de más de 101,000 metros cuadrados (m²), donde produce glutamato monosódico (GMS), salsa de soya, sopas instantáneas y sazonadores.

LEA TAMBIÉN: Ajinomoto del Perú reconfigura su estrategia con mayor inversión y expansión internacional

Nuevo almacén PMA de insumos dentro de la planta en el Callao

La implementación del nuevo almacén PMA forma parte de la estrategia de Ajinomoto del Perú para fortalecer la operación de su Planta de Alimentos PMA, unidad ubicada dentro de su complejo industrial de la avenida Néstor Gambetta N.° 7003, en el Callao, donde produce líneas como AJINOMEN, sopas instantáneas y sazonadores. El proyecto busca ampliar la capacidad de almacenamiento de insumos y envases utilizados en estas operaciones, ante el crecimiento de la producción y la reducción de espacio logístico dentro de la planta.

Con esta nueva infraestructura, la compañía apunta a reducir el uso de almacenes externos y optimizar el abastecimiento interno de materiales para sus procesos productivos. El nuevo almacén tendrá un área de 822.8 metros cuadrados y permitirá elevar la capacidad de almacenamiento de 1,015 a 2,719 paletas, lo que representa un incremento de 168% en la capacidad logística de la Planta de Alimentos PMA.

LEA TAMBIÉN: Ajinomoto planea millonaria inversión para automatizar tres líneas de producción

Etapas de desarrollo del proyecto e inversión

La inversión prevista para la implementación del nuevo almacén PMA asciende a S/ 7.2 millones, sin incluir IGV, y tendrá una vida útil estimada de 10 años dentro de la planta industrial de Ajinomoto del Perú en el Callao. Aunque el documento no precisa una fecha exacta de inicio de obras. No obstante, la compañía estima que la ejecución total demandará seis meses, incluyendo las etapas de planificación, construcción, implementación y cierre.

La iniciativa contempla una serie de trabajos civiles y metalmecánicos dentro del complejo industrial de la avenida Néstor Gambetta. Entre las principales intervenciones figuran el movimiento de 3,000 m³ de tierra, excavaciones para cimentación, construcción de 24 pedestales de concreto, un muro perimetral y una losa de 820 m².

Además, Ajinomoto instalará racks de almacenamiento, luminarias, ventiladores, puertas automáticas y sistemas contra incendios, así como estructuras metálicas para el techo y paredes del nuevo almacén.

Modernización y crecimiento industrial

La implementación del nuevo almacén PMA forma parte de una estrategia más amplia de modernización industrial que Ajinomoto viene desplegando en su planta del Callao, uno de los complejos productivos más importantes de la compañía en el país. Actualmente, la instalación opera con 732 trabajadores distribuidos en cuatro turnos diarios y concentra la fabricación de productos como AJINOMEN, sazonadores, glutamato monosódico (GMS), salsa de soya, bebidas instantáneas y fertilizantes.

En los últimos años, la firma ha impulsado diversos proyectos de expansión y automatización dentro de esta planta, incluyendo una nueva caldera, la ampliación de líneas AJINOMEN, mejoras en la producción de AJINO-SILLAO y la automatización de procesos en su línea de alimentos. En esa línea, el nuevo almacén incorporará equipos eléctricos adicionales, sistemas de ventilación, iluminación industrial y nuevas áreas de almacenamiento para acompañar el crecimiento operativo de la compañía y reforzar la eficiencia de sus procesos logísticos internos.