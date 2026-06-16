El proyecto surge tras el crecimiento de líneas como AJINOMEN y AJINO-SILLAO, cuya expansión incrementó las necesidades logísticas de la compañía. (Foto: Ajinomoto)
El proyecto surge tras el crecimiento de líneas como AJINOMEN y AJINO-SILLAO, cuya expansión incrementó las necesidades logísticas de la compañía. (Foto: Ajinomoto)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Ajinomoto del Perú, dueño de marcas como Doña Gusta, Aji-no-men y el sazonador que lleva el mismo nombre de la compañía, continúa fortaleciendo la operación de su planta industrial en el Callao con un nuevo proyecto orientado a ampliar su capacidad logística y optimizar el almacenamiento de insumos. Con ello, la firma apunta a mejorar la eficiencia de sus operaciones. ¿Qué cambios alista la compañía?

TE PUEDE INTERESAR

Ajinomoto del Perú cambia de gerente general: ¿quién es Normando Filho?
Ajinomoto, de un laboratorio en Japón a sazonar las cocinas en 21 países
Ajinomoto del Perú reconfigura su estrategia con mayor inversión y expansión internacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.