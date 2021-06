La empresa agroindustrial Cayaltí anunció la creación de una empresa subsidiaria, denominada Inversiones Yarabamba, para el desarrollo del proyecto orientado al cultivo y comercialización de frutales para la agroexportación de palta y arándanos, entre otros. Actualmente la empresa se dedica al cultivo de caña de azúcar y menestras.

En un hecho de importancia, la compañía informó que el aporte de Cayaltí a Inversiones Yarabamba -de 1,512 hectáreas de predios de su propiedad para uso agrícola- es por un valor de S/ 95′000,773.

Refiere además el aporte a favor de Inversiones Yarabamba de 2′029,690 plantas de arándanos en envase de 750 cc cada una, de un valor de US$ 3.90 incluido el IGV y puestas en campo de Yarabamba.

Ello generará que Cayaltí incremente su participación en el capital social de Inversiones Yarabamba.

-Préstamo-

También dio cuenta a la SMV de las negociaciones con el fondo Cordiant/Easy Access Trading para el otorgamiento a Inversiones Yarabamba, subsidiaria de Cayaltí, de un Senior Secured Export Pre-Payment.

Esto es por el monto total de US$ 25′406,000, de los cuales Cayaltí recibirá US$ 8´131,000 como producto de valores que Yarabamba contraerá con Cayaltí, así como un préstamo de US$ 2´200,000 que Inversiones Yarabamba le otorgaría para el pago de adeudos laborales corriente y para las negociaciones con miras a la suscripción del contrato de fideicomiso en garantía a favor del fondo Cordiant/Easy Access Trading.

-Terrenos-

Asimismo dio cuenta que el último 18 de junio suscribió con Inka´s Berries el contrato de compraventa de dos terrenos.

El primer terreno comprende a un área denominada coloquialmente como “Viñas 2 y 3”, la misma que tienen una extensión de 265,009.9 hectáreas.

Agregó que este predio se compone de 2 terrenos. Estos son:

Uno con una extensión de 215,750.8 hectáreas (Área 2 o Viña III)

Otro con una extensión de 49,259.1 hectáreas (Área 1 o Viña II)

El segundo terreno -explicó- corresponde a un área donde se encuentra un pozo de agua denominado coloquialmente como “POZO LV 01”, la misma que tiene una extensión de 11.56 metros cuadrados, los cuales forman parte del inmueble inscrito en la Partida Registral N° 11035084 del Registro de Predios de Chiclayo.