La empresa Agrícola Don Ricardo, con 28 años en el mercado de la producción de frutas en el Perú, ingresó al market Jiaxing Fruit Shop, un supermercado de la ciudad de Jiaxing, en China, como parte de un evento promocional bajo el alero de Frutura, una firma de inversiones estadounidense especializada en el negocio frutícola a la que pertenece Don Ricardo. Durante dos jornadas seguidas, la compañía peruana pudo mostrar su variedad de uva Autumn Crisp, producida en Ica. Este ingreso se dio en conjunto con la empresa dedicada a la producción, empaquetado y exportación de frutas Giddings Fruit (Chile y México), que también es parte del conglomerado de inversiones.

Gonzalo Matamala, gerente general de la Giddings Fruit en China y Asia Pacífico, señaló que esta oportunidad se dio con el fin de aprovechar los canales que han generado en el gigante asiático, junto con la exportación de cerezas chilenas realizadas por Giddings Cerasus. “Existió el interés por parte de otra de las empresas del grupo Frutura, que es Agrícola Don Ricardo, de explorar y hacer algo en conjunto, aprovechando la sinergia que tenemos y nuestra experiencia teniendo una oficina en China”, detalló.

Por ello, Matamala comentó que Don Ricardo está probando un programa de importancia directa. “Este fue el primer arribo de uvas Autumn Crisp que tuvimos como oficina, y vienen al rededor de 10 u 11 cargas más en las próximas semanas, y la idea es ver cómo, con la experiencia nuestra oficina en Asia y en China, podemos contribuir con otras empresas del grupo, como es el caso de Don Ricardo, que al igual que Cerasus están muy enfocados en China”.

Este primera colaboración entre empresas, señala Matamala, se da por la buena disposición de los empresarios de confiar en otras compañías pertenecientes al grupo Frutura para poder penetrar el mercado chino de una manera directa. Por ello, el gerente de Giddings para Asia y China, dijo al portal Redagrícola que, en un futuro, espera tener una sinergia aún mayor con otras compañías de la firma de inversiones.

Don Ricardo y Frutura

Estas empresas (Don Ricardo y Giddings), que hasta antes de 2020 no tenían relación, hoy forman parte del conglomerado de Frutura, que ha comprado empresas productoras y exportadoras de frutas en ambos hemisferios, con el objetivo de ofrecer fruta fresca de calidad las 52 semanas del año. Cabe destacar que esta plataforma norteamericana compró Agrícola Don Ricardo en el 2021, siendo el pie de entrada para lo que vendría luego, ya que en 2022 compró Subsole (Chile) y en 2023 compró Giddings (Chile y México). En este mismo periodo también ha comprado empresas frutícolas también en Uruguay.

Dato

Según cifras de la Asociación de Exportadores de Perú (Adex), los envíos a China de fruta peruana totalizaron US$ 249.348 mil el año 2022, liderados como principal cultivo por los arándanos con US$ 133.804 mil , seguidos por la uva de mesa con US$ 68.656 mil, y en tercer lugar la palta con envíos por US$ 39.632 mil.