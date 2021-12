Tras la negativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la propuesta de Lima Airport Partners (LAP) de actualizar el plan maestro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el operador insistirá en dicha iniciativa.

Juan José Salmón, gerente general de LAP, dijo a Gestión que hoy enviarán una carta al MTC para retomar las conversaciones con la finalidad de explicar la propuesta y esclarecer las dudas que han surgido sobre la modificación solicitada.

¿Se harán ajustes a la propuesta planteada? El ejecutivo señala que primero desean conversar nuevamente, dado que consideran que todas las vías no han sido agotadas, antes de iniciar las obras para la construcción del nuevo terminal.

Sobre los ajustes a la propuesta, remarca que desean conversar con las autoridades del MTC para explicar los detalles de la modificación planteada, sobre la cual la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se ha pronunciado que no resulta ventajosa para el usuario.

Dos terminales y pasajeros moviéndose

Según el MTC, uno de los mayores cuestionamientos a la propuesta de LAP, que plantea operar con dos terminales en paralelo hasta el 2035, es que los pasajeros tendrían que trasladarse de un terminal por la zona externa, usando la Av. Faucett, Av. Morales Duárez y puente Santa Rosa, para llegar al futuro nuevo terminal en caso de trasbordo, o usar una vía interna para conectar ambos terminales.

Ante ello, Juan José Salmón detalla que las evaluaciones realizadas determinan que realizarán las coordinaciones con las aerolíneas y las alianzas que tienen para que los pasajeros realicen sus trasbordos en un solo terminal.

En ese caso detalla que, de las cifras que tienen hasta el momento, el 99.5% de los pasajeros se moverían en el mismo terminal y “solo 23 pasajeros por hora tendría que pasar entre un terminal y otro”.

En este caso, usarían la vía interna o externa, lo que a su entender no implicaría obras adicionales a las planificadas, ya que se cuenta con los accesos.

Uso de la pista

Sobre el tiempo de ocupación de la pista que se modifica con la propuesta de contar con dos terminales, Salmón sostiene que las maniobras en la pista no demandarán mayor tiempo al requerido por las aerolíneas y lo trabajarán con cada grupo de ellas.

De la misma forma, surgen dudas sobre las tarifas que se tendrían en cada terminal para las aerolíneas; el CEO de LAP sostiene que las tarifas en ambos terminales serán iguales.

Inversión en juego

Desde el MTC han indicado que la propuesta presentada por LAP implica una reducción de la inversión en US$ 299 millones, ante lo cual Juan José Salmón menciona que no se trata de una menor inversión, dado que el plan implica un desembolso de US$ 1,700 millones en su conjunto.

Lo que considera es que se debe hacer un uso eficiente de la infraestructura, que ante una menor demanda podría impactar en ajustes en la tarifa.

En los próximos días se inicia el arranque de las obras, con el hormigonado de los cimientos que permitirá construir el nuevo terminal.

¿Si el MTC insiste en que la propuesta de LAP no procede, qué pasará con el proyecto? La respuesta del gerente general es que primero quieren agotar todas las conversaciones enmarcadas en las condiciones establecidas en el contrato de concesión.

Precisa que la ruta no es una adenda nueva, pues ello implicaría conversaciones por un año y medio adicional.

Retirarse del proyecto tampoco es una propuesta en la mesa, sino esperan poner alternativas ante el MTC, con la argumentación que hay una menor demanda, por impacto del COVID-19.

Por su parte el MTC señala que actualmente ya se está al 80% de la demanda de pasajeros precovid, y que, para el 2024 ya alcanzaría los mismos niveles.