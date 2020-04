Las principales aerolíneas locales solicitaron subsidios del Tesoro de Estados Unidos destinados a mantener los empleos mientras el sector busca capear su crisis más dura de la historia debido al coronavirus, aunque algunos advirtieron que los fondos “no son suficientes”.

American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc y JetBlue Airways Corp dijeron que habían presentado solicitudes de subvención pero no revelaron cuánto dinero pidieron o lo que ofrecieron a cambio de fondos.

El Tesoro había pedido a las empresas que propongan instrumentos financieros como posible compensación para los contribuyentes por los subsidios de hasta US$ 32,000 millones para el sector aprobado la semana pasada por el Congreso.

En un memorando a los empleados, el CEO de Delta, Ed Bastian, dijo que la compañía había solicitado subvenciones para la protección de los trabajadores, pero destacó que "esos fondos por sí solos no son suficientes".

Delta espera una disminución del 90% en sus ingresos del segundo trimestre, en momentos en que pierde unos US$ 60 millones al día.

JetBlue dijo que está consumiendo más de US$ 10 millones de reservas al día, sus ahorros cada día, ya que gasta “mucho más en administrar la aerolínea de lo que estamos obteniendo en ingresos”.

A las compañías se les permitió solicitar el monto que pagaron en salarios y beneficios en el segundo y tercer trimestre del 2019, pero deben mantener su fuerza laboral hasta el 30 de setiembre, así como un cierto nivel de servicios.

American Airlines, que cuenta con el mayor número de empleados a tiempo completo entre las aerolíneas estadounidenses, había dicho que buscaría hasta US$ 6,000 millones en subvenciones y la misma cantidad en préstamos del gobierno bajo una opción de financiación de US$ 32,000 millones para el sector.