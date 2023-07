Activos Mineros SAC (Amsac) se refirió al informe de la Defensoría del Pueblo respecto a las presuntas irregularidades en cinco procesos de selección en los que proveedores habrían entregado información falsa y niega haber cometido un uso no eficiente de los recursos para la remediación de pasivos ambientales.

La compañía alega que realiza todos y cada uno de sus procesos de selección en base a los principios de presunción de la veracidad, legalidad y control posterior, entre otros, regulados con claridad por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento. Todo ello, supervisado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

En ese marco, en los casos citados en el Informe Defensorial N° 0002-2023-DP/AMASPPI, señala que que los datos presentados por la entidad no se han ajustado a la realidad; dado que Amsac una vez detectada la existencia de documentación falsa y/o inexacta –con sujeción al marco legal– procedió a declarar las nulidades de los contratos respectivos y a ejecutar las acciones legales en materia administrativa y penal correspondientes.

“El Informe Defensorial no se ha detenido a analizar que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento no limita ni prohíbe la participación de empresas que cuenten con denuncias en curso ante el OSCE; sólo impide la intervención en los casos donde existe una sanción de inhabilitación del Tribunal que así lo señale, situación que no se ha producido en los hechos que cita el informe”, sostuvo la empresa.

Por tal motivo, la compañía rechaza “los extremos que al respecto ha desarrollado el Informe Defensorial, que desliza con suma ligereza un presunto uso no eficiente de los recursos para la remediación de PAM a cargo de Amsac, afirmación que negamos y contradecimos por falsa e imprecisa”.

Adicionalmente, resalta que cuentan con una política anticorrupción y desde el año 2022 con la certificación internacional de Gestión Antisoborno ISO 37001. Esta última acredita, entre otros, que las contrataciones que realiza la empresa pública cuentan con procedimientos, matrices de riesgos y controles que son revisados y auditados periódica e independientemente.

“Destacamos que, en los últimos años, Amsac viene superando la ejecución de sus inversiones aprobadas en su presupuesto anual en beneficio de las poblaciones de realizando el Estado a través de Amsac en materia de remediación ambiental minera en beneficio de la salud de la población y el medio ambiente”, finaliza el comunicado.

