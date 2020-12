La junta de accionistas de Bankia aprobó su fusión con CaixaBank, como estaba previsto, ya que el Estado español, que controla casi el 62% de la entidad, avala la operación que permitirá crear el primer banco de España, con un volumen de activos superior a 660,000 millones de euros (unos US$ 790,000 millones).

La junta de Bankia se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia (este del país) y, tras ella, el próximo jueves será el turno de que los accionistas de CaixaBank aprueben en el mismo recinto la operación.

Tras el visto bueno de los accionistas de ambas entidades, Bankia y CaixaBank tendrán que esperar a recibir la autorización de las autoridades de regulación para culminar la fusión, que se podría llevar a cabo en el primer trimestre del 2021.

En la junta de Bankia ha participado en total el 80.175% del capital de la entidad, entre accionistas presentes y representados, y han quedado aprobados todos los puntos del orden del día, entre ellos, la fusión para crear el primer banco de España, con un volumen de activos superior a 660,000 millones de euros, cuotas de mercado cercanas a 25% y más de 20 millones de clientes.

En su intervención final, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que asumirá el mismo puesto ejecutivo en la futura entidad fusionada, ha destacado que el grupo aspira a ser el mejor banco de España para sus clientes, equipos y accionistas.

El nuevo banco, que mantendrá el nombre de CaixaBank, espera obtener más de 1,000 millones de euros (unos US$ 1,200 millones) en sinergias, de los que 290 millones (unos US$ 350 millones) anuales vendrán por la vía de mayores ingresos y 770 millones (unos US$ 925 millones) a partir del 2023 por el ahorro de costes.

Para Goirigolzarri, la fusión con CaixaBank es un hito muy relevante para el conjunto del sistema bancario español, ya que supone la creación de la primera franquicia financiera del país.

Durante su intervención ante la junta general extraordinaria, ha explicado que en Bankia siempre han sido “conscientes” de los retos que tenían por delante en términos estratégicos y de rentabilidad, si bien, éstos se han visto acelerados de forma extraordinaria con la crisis provocada por la pandemia.