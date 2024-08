Nvidia Corp. no logró cumplir con las exigentes expectativas de los inversionistas, al informar una proyección decepcionante y problemas de producción en su esperada línea de chips Blackwell.

El informe trimestral de la compañía, la más esperada en la industria tecnológica, cumplió o superó las estimaciones de los analistas en casi todos los aspectos. Pero los inversionistas de Nvidia se habían acostumbrado a trimestres alucinantes, y las últimas cifras estuvieron lejos de serlo.

Además, la nueva línea de procesadores Blackwell, la cual debería ser la próxima gallina de los huevos de oro de Nvidia, ha resultado ser más difícil de fabricar de lo previsto. El producto es la próxima generación del principal procesador de inteligencia artificial de la compañía.

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 5% más temprano y retrocedían un 2.6% a las 10:55 am en Nueva York. En lo que va del año acumulan un alza del 147%, tras una ganancia del 239% en 2023.

“Se enfrentaba a unas expectativas elevadas e insostenibles”, dijeron en una nota los analistas de Bloomberg Intelligence Kunjan Sobhani y Oscar Hernández Tejada.

La empresa dijo que los ingresos en el tercer trimestre rondarán los US$ 32,500 millones. Analistas habían pronosticado una media de US$ 31,900 millones, pero las estimaciones llegaban hasta los US$ 37,900 millones.

La euforia por la inteligencia artificial ha transformado a Nvidia en la segunda empresa más valiosa del mundo. El fabricante de chips se ha beneficiado de la carrera por actualizar los centros de datos para manejar el software de IA, y sus previsiones de ventas se han convertido en un barómetro de ese auge del gasto.

Antes del anuncio, había preocupación de que Nvidia tenía problemas con Blackwell. La empresa reconoció que había inconvenientes con la producción y dijo que estaba haciendo cambios para mejorar su rendimiento de fabricación, es decir, el número de chips en funcionamiento que salen de las fábricas. Al mismo tiempo, la empresa dijo que espera obtener “varios miles de millones de dólares” de ingresos en el cuarto trimestre con el producto.

Superando fácilmente las estimaciones de analistas | Nvidia había logrado superar las proyecciones de Wall Street

Los suministros serán abundantes una vez que la fabricación cobre impulso, dijo el director ejecutivo, Jensen Huang, en una entrevista con Bloomberg Television. “Vamos a tener montones y montones de suministros, y seremos capaces de aumentar la producción”, afirmó.

Nvidia viene de una serie de trimestres que superaron con facilidad las expectativas de Wall Street, incluso cuando los analistas seguían elevando las estimaciones. Pero las previsiones de potencial alcista han tendido a la baja.

La mayor parte del crecimiento de Nvidia también ha procedido de un pequeño grupo de clientes. Alrededor del 40% de los ingresos de Nvidia viene de grandes operadores de centros de datos, como Google, de Alphabet Inc, y Meta Platforms Inc, que están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA.

Aunque Meta y otras han aumentado sus presupuestos de gastos de capital, hay preocupación de que la cantidad de infraestructura que se está poniendo en marcha supere las necesidades actuales. Eso podría dar lugar a una burbuja. Pero Huang, de Nvidia, ha mantenido que esto es solo el principio de una nueva era para la tecnología y la economía.

Las expectativas eran elevadas. Nvidia ha sido la acción con mejor rendimiento del índice S&P 500 este año, eclipsando las ganancias de todas las demás empresas de semiconductores. Con un valor de mercado de más de US$ 3 billones, Nvidia vale aproximadamente lo mismo que las siguientes 10 mayores empresas de chips juntas.

Nvidia se hizo un nombre vendiendo tarjetas para videojuegos, pero ahora es más conocida por los llamados aceleradores de IA. Estos chips, derivados de sus procesadores gráficos, se utilizan para desarrollar software de inteligencia artificial bombardeándolos con información.

El proceso, conocido como entrenamiento, hace que los modelos de IA sean mejores a la hora de reconocer y responder a los inputs del mundo real. Los componentes de Nvidia también se utilizan en sistemas que luego ejecutan el software, una etapa conocida como inferencia, y potencian servicios como ChatGPT de OpenAI.

Los resultados del último trimestre superaron las previsiones de Wall Street, y el directorio de la empresa con sede en Santa Clara, California, aprobó una recompra adicional de acciones por US$ 50,000 millones.

Los ingresos de Nvidia se duplicaron con creces hasta alcanzar los US$ 30,000 millones en el segundo trimestre fiscal, que finalizó el 28 de julio. Excluyendo ciertos elementos, la ganancia fue de 68 centavos por acción. Los analistas habían pronosticado ventas de US$ 28,900 millones y ganancias de 64 centavos por acción.

Nvidia pudo adelantarse a otros fabricantes de chips porque su tecnología se adaptaba bien a las necesidades de la IA. Pero sus rivales están tratando de acortar distancia. Advanced Micro Devices Inc. es ahora su competidor más cercano, e Intel Corp., el cual en su día fue el mayor fabricante de chips del mundo, le va a la zaga. Sus ingresos combinados en este mercado son solo alrededor del 5% del total de Nvidia.

La división de centros de datos de Nvidia, ahora por lejos su mayor fuente de ventas, generó US$ 26,300 millones de ingresos el pasado trimestre. Los chips para juegos aportaron US$ 2,900 millones. Los analistas preveían US$ 25,100 millones para la unidad de centros de datos y US$ 2,790 millones para la de juegos.

Se espera que Blackwell genere una nueva ola de crecimiento cuando se ponga en marcha en los próximos meses. Los analistas han restado importancia a la preocupación por los retrasos, señalando que la empresa sigue disfrutando de una enorme demanda de su actual generación de productos. Eso podría ayudar a Nvidia a hacer frente a cualquier retraso sin un gran golpe financiero.

Al describir sus retos con Blackwell, Nvidia dijo que tuvo que cambiar un paso de la producción de máscaras para mejorar su rendimiento. Una máscara es la plantilla que se utiliza para grabar el patrón del circuito en los materiales depositados en un disco de silicio.

La producción de Blackwell aumentará en el cuarto trimestre y continuará durante el próximo año fiscal, según Nvidia.

Durante una conferencia telefónica posterior a los resultados, los analistas buscaron más detalles sobre la cantidad de ingresos que aportarían los nuevos chips Blackwell y cuándo. Huang y la directora financiera Colette Kress se atuvieron a su promesa de miles de millones en el cuarto trimestre, negándose a dar más detalles.

Las acciones ampliaron sus caídas a medida que la llamada se prolongaba y no se daban respuestas.

En su estilo típico, Huang hizo predicciones ambiciosas sobre el futuro de la industria informática. Dijo que se necesitará un US$ 1 billón en equipos para sustituir a los anticuados en los centros de datos del mundo. Ese proceso de sustitución no ha hecho más que empezar, afirmó.

La IA se está apoderando de la búsqueda en Internet, ayudando a las empresas a acelerar sus procesos de negocio y es necesaria para que los países protejan los datos, afirmó.

“Está afectando a la forma en que se realiza cada nivel de la computación”, dijo Huang.