El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia publicó el miércoles resultados superiores a lo esperado por el mercado para el segundo trimestre, aunque su crecimiento se modera.

Nvidia Corp., el fabricante de chips en el centro del auge de la inteligencia artificial, dio un pronóstico de ingresos que se quedó corto de algunas de las estimaciones más optimistas, lo que avivó las preocupaciones de que su crecimiento explosivo está disminuyendo.

Luego de triplicar sus ingresos en los últimos trimestres, el grupo de Santa Clara los duplicó esta vez (+122% en la comparación interanual), según su comunicado de resultados publicado tras el cierre de Wall Street.

Su ritmo de expansión, sin embargo, no tiene parangón con el resto del sector.

Wall Street dio un frío recibimiento a los datos de Nvidia y sus acciones caían 5.8% en los intercambios electrónicos posteriores a la campana de cierre a las 21H40 GMT.

“Nvidia sigue desafiando a la gravedad”, consideró Matt Britzman , analista de Hargreaves Lansdown, “pero la reacción de la acción demuestra que no es suficiente para que el mercado esté satisfecho”.

Nvidia facturó US$ 30,000 millones entre abril y julio, muy por encima de los 28,800 millones esperados por los analistas, según el consenso reunido previamente por FactSet.

La ganancia neta en el período considerado fue de US$ 16,600 millones (+168%). Por acción, la referencia del mercado, ganó 68 centavos de dólar, muy superior a los 61 centavos estimados por los analistas.

Nvidia prevé ingresos de US$ 32,500 millones en el tercer trimestre, también arriba de los 31,700 millones que espera el mercado, reportó AFP. Según Bloomberg, aunque los analistas habían pronosticado una media de US$ 31,900 millones en ingresos durante el tercer trimestre, algunas estimaciones llegaban hasta los US$ 37,900 millones.

Las ventas del segundo trimestre fiscal, que finalizó en julio, superaron las previsiones de los analistas. Desde hace más de dos años, el gigante de los microchips pulveriza trimestre tras trimestre las expectativas del mercado.

“Posición dominante”

Los resultados de Nvidia se ven impulsados por la demanda por sus tarjetas gráficas (GPU), chips con capacidades de cálculo extraordinarias, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa.

“La demanda por (microprocesadores) Hopper es sostenida y las expectativas para (los) Blackwell son increíbles”, dijo el director general y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, citado en el comunicado de resultados.

Hopper es una familia de microchips que incluyen el H100, el producto estrella de la empresa, el más demandado del sector y que cuesta varias decenas de miles de dólares por unidad.

Jen-Hsun Huang habla durante un evento de la empresa en Los Ángeles. Fotógrafo: Patrick T. Fallon/Bloomberg

A mediados de marzo, Nvidia presentó a su sucesora, la familia Blackwell, que ingresará al mercado antes de fin de año. La firma describió este tipo de chip como el “más potente del mundo”.

El jefe del grupo aseguró que las primeras muestras de Blackwell ya fueron enviadas a los principales clientes de la empresa.

“El rápido lanzamiento de Blackwell será esencial para mantener su posición dominante en el cada vez más competitivo mercado de los chips de inteligencia artificial”, advirtió Jacob Bourne , de Emarketer.

Huang aseguró en el comunicado que “los centros de almacenamiento de datos (data centers) están listos para modernizar su infraestructura informática con capacidades de cálculo más altas e inteligencia artificial”.

Perspectivas

Las perspectivas amenazan con frenar el frenesí por la IA que ha convertido a Nvidia en la segunda empresa más valiosa del mundo. El fabricante de chips es el principal beneficiario de la carrera por modernizar los centros de datos para manejar el software de IA, y sus previsiones de ventas se han convertido en un barómetro de ese auge del gasto.

Las acciones cayeron en las operaciones posteriores a la publicación del informe. Hasta el cierre del miércoles, su valor se había más que duplicado este año, tras una ganancia del 239% en 2023.

Nvidia viene de una serie de trimestres que superaron las expectativas de Wall Street, incluso cuando los analistas siguieron aumentando las estimaciones. Pero la mayor parte de ese crecimiento ha provenido de un pequeño grupo de clientes. Alrededor del 40% de los ingresos de Nvidia provienen de grandes operadores de centros de datos, empresas como Google de Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc, que están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA.

Aunque Meta y otras compañías han aumentado sus presupuestos de gastos de capital en esta temporada de resultados, existe la preocupación de que la cantidad de infraestructura que se está instalando exceda los requisitos actuales. Eso podría conducir a una burbuja. Pero el director ejecutivo de Nvidia Jensen Huang ha sostenido que este es solo el comienzo de una nueva era para la tecnología y la economía.

Las expectativas son altas. Nvidia ha sido la acción con mejor desempeño en el índice S&P 500 este año, eclipsando las ganancias de todas las demás acciones de semiconductores. Con un valor de mercado de más de US$ 3 billones, Nvidia vale aproximadamente la misma cantidad que los siguientes 10 mayores fabricantes de chips combinados.

Nvidia se hizo famosa vendiendo tarjetas para videojuegos, pero ahora es más conocida por los llamados aceleradores de IA. Estos chips, derivados de sus procesadores gráficos, se utilizan para desarrollar software de inteligencia artificial bombardeándolo con información.

El proceso, conocido como entrenamiento, mejora la capacidad de los modelos de IA para reconocer y responder a las entradas del mundo real. Los componentes también se utilizan en sistemas que luego ejecutan el software, una etapa conocida como inferencia, y ayudan a impulsar servicios como ChatGPT de OpenAI.