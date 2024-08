Las reservas aumentaron un 8.7% en el segundo trimestre a 125.1 millones, muy por debajo de las estimaciones de los analistas. Airbnb dijo además que espera una “moderación secuencial” del crecimiento de las reservas también en el tercer trimestre, mientras que analistas habían previsto un aumento del 11% en la temporada alta de verano.

Es el tercer trimestre consecutivo en el que Airbnb ofrece una previsión pesimista y ahora se encamina al ritmo de crecimiento más lento desde 2020.

La industria en general enfrenta desafíos a pesar del fin de la pandemia. La semana pasada, Booking Holdings Inc. entregó proyecciones peores de lo esperado debido a una “ligera moderación” en el mercado europeo de viajes y a consumidores optando por hoteles de menos estrellas y estancias más cortas, sobre todo en Estados Unidos.

Un punto positivo | Los ingresos de Airbnb superaron las expectativas, pero las reservas no alcanzaron las expectativas

Las acciones de Airbnb se desplomaron hasta un 15.4% el miércoles, su mayor caída intradía desde que la empresa salió a bolsa en diciembre de 2020.

Las perspectivas de Airbnb “probablemente solo avivarán aún más la tesis de la debilidad del consumo”, escribieron en una nota analistas de RBC Capital Markets encabezados por Brad Erickson. Calificaron el informe de la compañía como decepcionante.

Por su parte, Airbnb dijo que está “viendo tiempos de reserva más cortos a nivel mundial y algunos signos de ralentización de la demanda de los huéspedes de Estados Unidos”. Latinoamérica y Asia-Pacífico siguen siendo sus regiones de mayor crecimiento, añadió la compañía.

Airbnb prevé unos ingresos para el trimestre actual de entre US$ 3,670 millones y US$ 3,730 millones. Analistas esperaban en promedio US$ 3,840 millones. La compañía mencionó desafíos debido a las variaciones en los tipos de cambio.

Crecimiento en desaceleración | Las reservas de Airbnb se han desacelerado desde el auge posterior a la pandemia