La multinacional 3M Co (MMM) informó de que planea eliminar unos 2,900 puestos de trabajo en todo el mundo, en el marco de una reestructuración para “mejorar sus operaciones y capacidades de marketing”, en medio de la pandemia del COVID-19.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía, con sede en Saint Paul, en Minnesota (EE.UU.), explicó que “planea iniciar acciones de reestructuración que impactarán en todos los grupos de negocio, funciones y geografías”.

3M espera que la reestructuración suponga unos cargos antes de impuestos de US$ 250 millones a US$ 300 millones: con entre US$ 120 millones y US$ 150 millones en el cuarto trimestre del 2020, mientras que el resto se registrará en la segunda mitad del 2021.

Además, 3M calcula unos ahorros anuales antes de impuestos de US$ 200 millones a US$ 250 millones gracias a esas acciones de reestructuración, con entre US$ 75 millones y US$ 100 millones de ahorros antes de impuestos en el 2021.

El presidente de 3M, Mike Roman, señaló en el comunicado que “la pandemia del COVID-19 ha potenciado el ritmo de cambio y ha alterado los mercados finales en el mundo, aumentando la necesidad de las compañías de adaptarse más rápido”.

“Al mismo tiempo -agregó-, hemos visto oportunidades significativas con nuestro nuevo modelo operativo que lanzamos a comienzos de año. Como resultado, estamos tomando más acciones para optimizar nuestras operaciones, posicionarnos para tener un mayor crecimiento y productividad, conforme los mercados globales emergen de la pandemia”.

En ese sentido, 3M detalló que en enero pasado lanzó un nuevo modelo operativo global, que ha supuesto un cambio en su manera de funcionar, ya que le permite centrarse más en el cliente y tener una mayor capacidad de reacción, lo que le ha permitido navegar por la pandemia.

Según el diario Minneapolis/Saint Paul Journal, 3M empleaba a unos 96,000 trabajadores a finales del 2019 y desde entonces ha recortado 1,500 y 1,700 puestos de trabajo en enero y agosto pasados, respectivamente.

El grupo estadounidense, conocido popularmente por sus materiales de oficina, se ha convertido en uno de los mayores proveedores de productos sanitarios de protección personal durante la pandemia del COVID-19, aunque sus negocios se extienden también al sector automotor, el electrónico y la alimentación, entre otros, y es una de las treinta firmas que integran el Dow Jones de Industriales.