En la versión 2023, EY incluye firmas que tuvieron desde US$ 3,300 millones hasta US$ 572,800 millones en ganancias en un año. Lo llamativo es que la consultora no incluye a ninguna empresa peruana, a pesar de que al menos dos de estas sí podrían ingresar bajo ese criterio.

¿De qué compañías se trata? ¿Qué otras estarían en el ranking si se elaborara una versión nacional siguiendo la misma metodología de EY? Gestión te lo cuenta.

Las olvidadas peruanas

Para construir su ranking, EY recopila información de fuentes públicas y privadas, lo que incluye estados financieros oficiales y bases de datos comerciales como Bloomberg. En el caso del Perú, la referencia sería el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En la versión del 2023 del top, aparecen 34 corporaciones de América Latina, donde México es el país que más firmas registra con 15.

La mejor posicionada es la número 17: JBS S.A., empresa brasileña de consumo masivo en control de la familia Batista, con US$ 65 mil millones en ingresos. Un poco más atrás se ubica América Móvil (puesto 35), de la familia Slim, con US$ 41.6 mil millones.

Otras firmas reconocidas de la región que aparecen en el Family Business Index son la chilena Cencosud (puesto 115) o la mexicana Bimbo (puesto 106). Sin embargo, el Perú brilla por su ausencia.

Para Ernesto Linares, analista financiero que elaboró un ‘top 35′ peruano del ranking de EY, InRetail y Alicorp deberían estar en el ranking por sus ingresos.

Al cierre del 2022, InRetail Perú Corp, de acuerdo a la revisión de Linares, tuvo alrededor de US$ 5,143 millones en ingresos. Alicorp alcanzó los US$ 4,006 millones. Con dichos montos superarían, por ejemplo, a dos gigantes de la región que aparecen en el ranking con US$ 4,000 millones: el mexicano Grupo Lala (puesto 439) y la chilena Agrosuper S.A. (puesto 444).

Si bien EY ordena a las empresas de su ranking por ingresos, otros criterios que utilizan son que el negocio esté en segunda generación, que la familia tenga un control mayor al 32% si cotiza en bolsa y que los ingresos reportados provengan de cuentas publicadas que no tengan más de 24 meses.

Para Linares, ambas compañías nacionales cumplen todos esos criterios. “Ha sido por desconocimiento. La familia Romero está en la cuarta generación. Los Rodríguez Pastor en la segunda. No han tomado en cuenta varios países, entre ellos el Perú”, explica a Gestión.

Con esas premisas, es altamente probable que las dos empresas no hayan ingresado al top de EY por la fecha de publicación de sus ingresos, según constató Gestión. InRetail Perú, por ejemplo, presentó sus estados financieros al cierre del 2022 en febrero de este año. El mismo EY se los entregó auditados en marzo. El Family Business Index 2023 fue publicado en enero.

Azucareras y mineras, las más familiares

Pero, ¿cómo sería el ranking de EY si incluyera solo empresas peruanas? De acuerdo al modelo elaborado por Linares –que usa la misma metodología que la consultora– estaría compuesto por 35 compañías.

Detrás de InRetail y Alicorp, completaría el podio la minera Minsur, de la familia Brescia, con US$ 2,275 millones en ingresos. El ‘top 5′ lo cerrarían Rímac Seguros, también de los Brescia, y Unacem Corp, dirigida por la familia Rizo Patrón.

Si separamos todas las firmas peruanas que cumplen los criterios del ranking de EY por sectores económicos, los más representativos serían la minería y la industria azucarera empatados con cinco.

Además de Minsur, figuraría Buenaventura, de los Benavides; también Hochschild Mining, en control de la familia del mismo nombre. Las otras dos pertenecen a la familia Arias: Minera Poderosa y San Ignacio de Morococha.

Tres azucareras pertenecen a la familia Rodríguez: Casa Grande, Cartavio y Agroindustrias San Jacinto. Las otras dos serían Agroindustrias Paramonga (Wong) y Agroindustrial Pomalca (Oviedo). El resto de firmas se dedican a otros ámbitos como la agricultura, producir cemento, o las finanzas.

Otro rasgo interesante es que, si bien de las 35 corporaciones varias tienen representación femenina en su directorio, solo una tiene CEO mujer: la Pesquera Exalmar, dirigida por la empresaria Rossana Ortiz desde el 2006.

Linares tuvo que omitir a Credicorp y el BBVA Perú por la representatividad de la familia detrás de cada firma. En el caso de Credicorp, la familia Romero no tiene una participación directa que supere el 50%. En el caso del banco, los Brescia poseen gran parte de las acciones, pero son sus socios españoles quienes la dirigen.

“Si solo fuese por ingresos estarían en el ranking. Credicorp en segundo lugar, sino el primero. El BBVA estaría en el top 10″, le dice a este diario.

