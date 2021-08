Un total de US$ 445.3 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías al cierre del primer semestre de 2021, según informó este lunes la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En un comunicado, el gremio minero energético explicó que la cifra representó un crecimiento de 124.4% frente a los US$ 198.4 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías en el similar período en el 2020.

Solo en junio, las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 86.7 millones por concepto de regalías, lo que significó un incremento de 204.7% respecto a similar mes del 2020 (US$ 28.5 millones).

La SNMPE también precisó que las regalías de junio último fueron superiores a las reportadas en igual mes en el año 2019 (US$ 56.2 millones).

“En junio del presente año, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 31.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 14.6 millones por petróleo; así como US$ 41 millones por la producción líquidos de gas natural”, detalló el gremio.

La SNMPE dijo que en el primer semestre del 2021, el aumento en los montos de las regalías se vieron favorecidos por el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía nacional.