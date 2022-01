El Congreso de la República aplazaría hasta la nueva legislatura -que comenzaría en marzo- el debate y aprobación del dictamen de la ley de promoción y fortalecimiento de la acuicultura en Perú, el cual propone mejores beneficios tributarios a las empresas del sector respecto a los estímulos con los que actualmente goza.

Según pudo conocer Gestión.pe, el dictamen aprobado en diciembre pasado en la Comisión de Economía del Congreso no ha sido priorizado en la Junta de Portavoces que se reunió este lunes y tampoco alcanzaría a ser debatido en el Pleno antes de fin de mes, cuando vence la actual legislatura.

El secretario de la Comisión de Economía, Carlos Anderson, dijo desconocer el estado de dicho dictamen. Al cierre de esta edición, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, tampoco respondió a nuestras consultas.

¿Qué propone la iniciativa legislativa? A diferencia del decreto promulgado a fines del 2021 por el Ejecutivo, el proyecto empujado por congresistas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre apunta a que todas las empresas acuícolas -grandes, medianas y pequeñas- paguen una tasa de 15% del Impuesto a la Renta hasta el 2025, de 20% entre el 2026 y 2029 y de 25% el 2030 y 2031.

La propuesta del IR que se aprobaría en el Congreso de la República para el sector acuícola.

La norma actual (Decreto Legislativo N° 1515), en cambio, otorgó una tasa de 15% a las grandes empresas (ingresos mayores a 1,700 Unidades Impositivas Tributarias -UIT- al año) solo por el 2022, “que si bien es un avance es una medida muy acotada que no permite el desarrollo del sector”, dijo Tulio Merino, gerente de la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA).

“Necesitamos que la nueva ley se apruebe este mes porque así garantiza a las empresas estabilidad jurídica para poder planificar con tiempo nuevas inversiones para este año y el próximo (2023). Estimamos que hay cerca de US$ 50 millones en proyectos de inversión congelados que continuarán así si no hay una nueva normativa. Este monto no considera inversiones en especies potenciales que están listas para poder despegar, como el paiche y la tilapia”, indicó.

Beneficios laborales

Un segundo proyecto de ley para el sector acuícola está en la Comisión de Trabajo del Congreso, aunque todavía sin fecha cierta de revisión y debate. Isabel Cortez, presidenta de dicha comisión indicó que “hay varios proyectos que están demorados por las reiteradas interpelaciones a ministros que han retrasado nuestro cronograma de trabajo. Iremos revisando de acuerdo al orden de llegada”, mencionó.

La iniciativa es de autoría de la congresista Monteza, y propone otorgarle al sector acuícola todos los beneficios laborales del sector agrario y agroindustrial; incluyendo las tasas graduales en la participación de utilidades de los trabajadores.

“Los trabajadores participarán del 5% de utilidades de las empresas entre el 2021 y 2023; de 7.5% entre el 2024 y 2026; y de 10% a partir del 2027″, menciona el proyecto.

Sobre esta propuesta, Merino señaló que “de aprobarse, las empresas no verán mayor impacto en sus operaciones”.

Langostino y tilapia

De otro lado, Merino señaló que además de la concha de abanico, langostinos y trucha, que son las especies acuícolas de mayor producción en el Perú, se espera un repunte en la crianza de tilapia por su alta demanda internacional y su potencial para reemplazar algunas especies que se importan al país desde China.

“Podría reemplazar las importaciones de algunas especies que traen de China y aseguraría la alimentación en diferentes zonas de la selva principalmente. También vemos un gran interés de inversiones para el langostino en el norte del país. Lo que se necesita es invertir en innovación y tecnología”, señaló.