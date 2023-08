¿Cuál es la situación actual? A los salarios en términos reales (ajuste por inflación) les tomaría regresar a los niveles prepandemia hasta cuatro cuatro años, proyectó la consultora Macroconsult. Esto sujeto a si se trata de un trabajador informal o formal.

El Jefe del Sistema de Información de Macroconsult, Eduardo Jiménez, precisó a Gestión que en términos reales, el salario de los trabajadores informales en el 2023 cerraría en S/ 1,224 al mes, un 4% por debajo de lo registrado en el 2019.

Así, se estima que la recuperación salarial se observará en el año 2025, cuando alcance los S/ 1,326. “Es decir, la capacidad de comprar se recuperaría ese año”, precisó.

Contrariamente, la recuperación para los salarios de los trabajadores formales todavía es más lejana , tomando en cuenta que conseguir un empleo formal es más complicado. A la fecha, solo un 30% de los trabajadores en el país son formales (registrados en planilla).

En el 2023 los ingresos de los formales se situarían en S/ 2,630 al mes y estarían 10% por debajo de lo registrado en el 2019. En este caso, se proyecta retornar a los niveles previos al coronavirus en el año 2027.

Las cifras que reporta el INEI son datos en términos nominales (sin efecto inflación) y en el último trimestre móvil (mayo - julio) el ingreso promedio en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 1,936.7.

Bajas proyecciones

El economista de Macroconsult señala que la recuperación lenta del salario que se verá en los próximos años irá de la mano con las proyecciones de crecimiento de la economía, la cual tiene un sesgo a la baja.

En junio de este año el Banco Central de Reserva (BCR) redujo la proyección del crecimiento de la economía peruana de 2.6% a 2.2%, principalmente por lo ocurrido en el primer trimestre del año, en donde se reportaron protestas y problemas climáticos. Para el año 2024 se espera un crecimiento del PBI de solo 3%.

En esa línea, Jiménez precisó que tanto la débil mejora de los salarios así cómo de la actividad económica responde al impacto que dejó la emergencia sanitaria, sumado a la crisis política de ese entonces.

“La economía peruana ha entrado a una fase de crecimiento bajo y nuestro crecimiento potencial es de apenas 2.6%, bajo para una economía tan pequeña como la de Perú”, apuntó.

La generación de empleo no avanza, continuó, debido a que la inversión privada tampoco muestra signos de mejora.

“Hoy no esperamos un boom de inversiones y por eso justamente tenemos un crecimiento económico bajo. No estamos en la década pasada, donde tuvimos grandes proyectos de inversión que se ponían en marcha. En este periodo estamos esperando solo algunos proyectos, que son espaciados y no necesariamente que dinamicen el mercado”, sostuvo.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

