Además, Paniagua mencionó los planes para los bonos habitacionales, así como el reto para cerrar la brecha de vivienda en el país. Sepa los detalles.

1. Vivienda, Construcción y Saneamiento es el cuarto sector con los mayores recursos asignados para proyectos este año. Pero ha ejecutado menos del 30% a la fecha. ¿Qué factores han frenado la inversión?

Tenemos una ejecución de inversión de 30% a la fecha, pero se debe a que algunos proyectos, como el caso de una licitación en Juliaca (proyecto integral: agua y alcantarillado para esta ciudad, a través de UNOPS, por S/ 1,300 millones), recién se va a adjudicar en octubre.

Y hay (proyectos) donde tuvimos algunos problemas con contratistas como el caso del proyecto “Justicia, Paz y Vida” (mejoramiento de barrios en el asentamiento humano El Tambo, Junín), donde hubo temas de controversia, pero lo venimos destrabando. Confiamos en que se va a superar una ejecución de 90% al cierre del año.

2. En el proyecto de presupuesto público 2023, casi se duplicaron los recursos para el Bono Familiar Habitacional -BFH (Techo Propio), pero se “estancaron” los del Bono del Buen Pagador - BBP (MiVivienda) (Gestión 07.09.22). ¿Qué previsiones tomarán para que esto no afecte el BBP?

Debo destacar que en el programa Techo Propio estamos llegando a una cifra histórica de S/ 1,060 millones que serán destinados a este BFH. En el caso del BBP, se destinará (S/75 millones) para beneficiar a 38 mil familias.

Sin embargo, sobre la preocupación, hay un grado de confianza y certeza que este monto (del BBP) va a ir incrementándose y se gestionará a través de una demanda adicional . Estamos hablando de PIA (presupuesto institucional de apertura), este siempre es proclive a modificaciones en función a la ejecución de gasto.

3. ¿Han conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que recursos otorgados a bonos habitacionales puedan ser considerados como inversión y no como gasto?

A veces es un tema interpretativo, lo que se gasta en los temas de vivienda son consideradas actividades; tienen buenos números, pero se toman como gasto corriente. Sin embargo, el MEF podría considerarlo así (como inversión), para que se interprete mejor. Lo estamos haciendo a nivel del MEF.

4. Por la pandemia se subió el valor de los bonos habitacionales temporalmente. ¿Renovarán el valor para el 2023?

Creemos que esta medida debe continuar porque hemos realizado una evaluación donde se evidencia que aún no se han recuperado los ingresos “normales” que tiene un trabajador.

5. ¿Cuál es la brecha de vivienda?

Se tiene 1.67 millones de hogares en el Perú que no cuentan con vivienda. De estos, las dos terceras partes son viviendas precarias y el resto no tiene ni un espacio para vivir.

Normativa

6. ¿Cómo avanza la elaboración de los reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS)?

Uno de los reglamentos de la ley de DUS se encuentra al 95%, el que busca un acondicionamiento territorial y planificación urbana. Esperamos que entre en vigencia como máximo en octubre. Estamos bien con el tema, hemos puesto hitos medibles a nuestros equipos técnicos a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Con relación al reglamento de vivienda de interés social se tiene avance importante del 70%. También tenemos el reglamento de instrumentos de gestión y uso de suelo, que está al 50%; y el reglamento del operador público de suelo, así como el de fiscalización y sanciones.

7. ¿Hay proyectos de ley pendientes a ser presentados por su cartera en el Congreso?

Uno es un proyecto de Propiedad Horizontal, que busca establecer buena convivencia en los condominios y complejos habitacionales. El otro es un proyecto vinculado a la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que apunta a actualizar y optimizar las disposiciones normativas para mejorar los tiempos en la emisión de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones.

También tenemos el proyecto que modifica el D. Leg. 1284, que crea el Fondo de Inversión de Agua Segura, buscamos eficiencia, sostenibilidad y equidad en la prestación de servicios en el ámbito urbano y rural.

8. ¿Alistan otros proyectos más?

Sí, tenemos el proyecto de ley que autoriza al MVCS a presentar proyectos de inversión en saneamiento a través de la modalidad de núcleos ejecutores, que permita acelerar el acceso de la población en el ámbito rural y situación de pobreza y extrema pobreza de servicios básicos.

Finalmente, el proyecto de ley de expropiación de predios, que permite se realicen los proyectos en infraestructura en el ámbito de Sedapal para que permita liberar áreas para la construcción de infraestructura para el cierre de brechas.

9. ¿Ya están en el Congreso?

Están a nivel del ministerio. Luego de esto tenemos que socializarlo en Consejo de Ministros y posteriormente va al Congreso.

10. ¿Podría dar más detalles sobre los cambios a la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones?

Apuntamos a que se dé un mayor acceso a la vivienda, agilizar, dar celeridad (...) Tiene que ver con plazos y procedimientos, vinculado a la emisión de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones. Es un tema recurrente a lo largo y ancho del país, que imposibilita el desarrollo en general, tanto de agua potable y saneamiento, urbanismo y desarrollo, en fin, todo lo que implica.

11. ¿El MVCS prepara estos proyectos de ley para lo que resta del año?

En lo que resta del año los tenemos que cerrar, yo estimo tener para noviembre, a lo mucho, los cinco proyectos.

Bono de Arrendamiento

Ex Renta Joven. El ministro César Paniagua indicó que se están evaluando cambios a la ley del Bono de Arrendamiento de Vivienda (BAV), ex Renta Joven, para que se integre mejor a la realidad. “(El programa) ya no solo sería para jóvenes, sino que lo ampliaríamos a todo nivel”, puntualizó.

Propuesta para asignar obras de colegios y hospitales al MVCS

A mediados del mes pasado, este diario (Gestión 12.08.2022) informó que se estaba evaluando asignar obras de colegios y de hospitales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De hecho, esta fue una propuesta realizada por el MVCS en la gestión anterior.

¿Se continuará en la actual gestión con el planteamiento? El actual ministro del sector, César Paniagua, indicó que como ministerio están “preparados para dirigir y gestionar proyectos tanto de salud como educación, pero eso está supeditado a un acuerdo de Consejo de Ministros y a la decisión del presidente Pedro Castillo”.

Ante la consulta sobre si impulsarán el planteamiento, Paniagua subrayó que: “por nuestra parte estamos ávidos de apoyar y promover la propuesta”.