Organismos internacionales acaban de sacar sus nuevas proyecciones de crecimiento para Perú y muestran caídas importantes. ¿Qué dicen las proyecciones de Macroconsult?

Las proyecciones del FMI son muy optimistas para el mundo y para Perú. Para dar un ejemplo la economía de EE.UU. caería 6% este año según el FMI, pero eso es asumiendo que sólo pierde el 8% de los días útiles en el año por la cuarentena y va a ser mucho más. Las proyecciones se han hecho antes de los peores días.

El contexto internacional para Perú es malo: principales socios comerciales debilitados, precios de productos de exportación bajos. Lo único favorable es el exceso de liquidez mundial y tasas de interés muy bajas, eso se ha reflejado en la colocación de bonos de Perú (del jueves pasado).

El FMI pronostica una caída de 4.5% del PBI peruano para este año…

Veamos, estamos a punto de dejar la cuarentena, a inicios de mayo, pero el proceso va a ser desordenado, no hay manera que no lo sea.

¿Podría explicar eso?

Asumamos que el 03 de mayo termina la cuarentena, pero eso no significa que todas las actividades van a operar. Solo lo harán aquellas que tienen licencia para trabajar, las que han cambiado sus métodos de trabajo y que cumplan los protocolos sanitarios. Digamos que, en el mejor de los casos, abren las actividades que implican el 50% del PBI, pero la mitad de la PEA que no trabaja irá a la calle si no hay cuarentena lo cual puede ser un riesgo que eleve el Ro (tasa promedio de contagio) y si se infectan trabajadores en una empresa, la van a cerrar, habrá seguro medidas populistas. Va a ser caótico ese proceso, poner en marcha la economía no es como prender un foco.

Entonces lo que dice es que no toda la actividad productiva va a reanudarse y habrán idas y venidas en algunos sectores. ¿Cómo impactará eso al crecimiento del PBI?

Tenemos una economía prácticamente parada, que habría caído 30% en marzo, 50% en abril y otro 20% en mayo, con lo cual tienes un segundo trimestre con un 30% de caída, y ya teníamos un primer trimestre con -8%. Y con un segundo semestre de, a penas, un -3.8%, estimamos una caída de 11.6% del PBI para este año.

Eso más que dobla lo que pronostica el FMI (-4.5%)…

Es que el Fondo asume que se tendrá sólo dos semanas de cuarentena, esos pronósticos los cerraron hace dos semanas. En Macroconsult, hace dos semanas también proyectábamos una caída de 4.9% para este año, pero hemos vuelto a revisar porque la cuarentena se extendió y, además, como dije, la apertura que habría en mayo de las actividades económicas no será al 100%.

Esa caída de 11.6% de la economía para este año será histórica…

En el ultimo siglo será la segunda mayor caída del PBI peruano. La caída mayor fue en 1989 con Alan García (-12.3%), pero va a depender de cuánto se alargue la cuarentena.

¿Y de acuerdo con las últimas proyecciones de Macroconsult, qué sectores se verán más afectados?

Una muestra de lo drástica y abrupta que ha sido esta recesión de nuestra economía (técnicamente entramos en recesión cuando el PBI cae dos trimestres consecutivos), es que incluso los sectores que no cerraron sus operaciones, están cayendo, están en recesión. Entonces, los sectores que cerraron están mucho peor.

Por ejemplo…

Es el caso de energía eléctrica que no cerró, pero sus ventas han caído 30%, hidrocarburos le ocurre algo similar. Otro ejemplo son los supermercados, que siguieron operando, pero sus ventas han caído porque el consumo se cayó. Toda la producción alimenticia, aunque no cerró su producción cayó. Lo mismo pasa con el pollo, que ha tenido que disminuir sus precios para vender.

¿Bajo ese panorama, si la economía no se reactiva rápidamente luego de la cuarentena, muchas podrían quebrar?

Depende, hay empresas que tienen buenas espaldas financieras y esta paralización las afecta en su liquidez y hojas de balance en estos meses, pero más adelante seguro con aportes de capital y préstamos bancarios van a salir de esta crisis.

En cambio, empresas que ya estaban a las justas, esas podrían quebrar. Hay todo un abanico de situaciones, desde empresas de turismo, cines, que ya algunas están quebradas, hasta otras que no han quebrado porque siguen laborando (por ejemplo, servicios de contaduría, etc.)

¿Hay sectores que se salvan?

En el agropecuario ha caído la producción pecuaria, pero el sector agrario como tal no porque la agroexportación sigue operando. Pesca es otro sector que debe crecer el segundo semestre con la autorización de la temporada de pesca.

El segundo semestre pinta algo mejor…

Yo veo el vaso medio lleno en el segundo semestre, hay sectores que están en positivo: agropecuario, pesca, minería metálica, hidrocarburos, pero el bache de la primera mitad del año hace que el PBI total caiga en el año.

En el gráfico adjunto tenemos la proyección de crecimiento trimestral desestacionalizado, a la americana y a la peruana y se ve que en ambos casos hay una mejora a partir del tercer trimestre de este año.





¿Cómo es eso de a la americana y a la peruana?

A la americana es la variación porcentual respecto al trimestre inmediatamente anterior, pero en tasa anual. Es una especie de velocidad a la que vas en ese trimestre. Y a la peruana, es la variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

¿Como está el panorama por el lado del gasto (consumo, inversión)?

Proyectamos que la demanda interna caería este año 15%. Por eso decimos nosotros que la demanda interna se encoge, porque en el segundo trimestre caería 35%. Consumo e inversión caen también fuerte.

Pero, para no ser muy pesimistas, mayo debe ser mejor que abril en términos de crecimiento (menor caída), junio mejor que mayo, y así.

¿Qué opina de las afirmaciones que dicen que la economía se recuperará en “V”, en “U” o en “L”?

Depende que periodo consideras. Si hablamos hasta fin de año, la variación del PBI haría una L, pero si lo vemos del 2020 al 2021, la recuperación tendría forma de U. Esperamos que en algún momento del 2021 se descubra la vacuna contra el Covid-19 y en algún momento de la segunda parte de este año el tratamiento.

¿Y cuanto están proyectando de crecimiento para el 2021 para Perú?

Nuestro escenario central que proyecta una caída de 11.6% para este año, para el 2021 prevé un crecimiento de 8.7%

Eso es una buena noticia…

Si, pero en verdad, como se cae este año 11.6%, en términos absolutos es volver al PBI del 2019, se habrán perdido dos años. Si se considera que, antes de la pandemia, para este año se proyectaba un crecimiento de 3% y para el 2021 3.4%, con las proyecciones actuales, al final del 2021 se habrá perdido 25% del PBI. Eso es las exportaciones de dos años.

Hay consenso en que las medidas económicas que se han tomado están bien orientadas. ¿Opina lo mismo?

Efectivamente, todas las medidas, laborales, tributarias, el paquete fiscal, el monetario, el bono de ayuda a la población vulnerable, todos están en la dirección corriente. El error ha sido el demasiado tiempo en tomarlas y mucha imperfección en las mismas, y su cobertura que es claramente insuficiente. Eso estaba pensado para una cuarentena de menos de un mes, pero si la cuarentena es de más de un mes ya hay efectos colaterales. Por lo tanto, ese apoyo va a tener que ampliarse.

Se refiere al bono para la población vulnerable…

Si, el bono de S/ 360 va a tener que ampliarse a más meses, y el paquete del MEF por lo menos al doble, pero más adelante.

De otro lado todo lo referido al gasto público ha sido muy tímido. El 12% que se ha dicho que implica todo el paquete de impulso económico no es exacto porque la cuarta parte es liberación de fondos de AFP y la otra cuarta parte es el programa Reactiva Perú que no es gasto (público) corriente. Eso es deuda (pública) contingente de acá a tres años si los beneficiarios no pagan los préstamos.

Entonces, el impulso fiscal hasta ahora es muy débil. Yo creo que es necesaria otra ronda de política fiscal de contención (de la epidemia) y, cuando el choque se contenga, recién haremos política fiscal expansiva. Pero hasta ahora ha faltado prisa, buena calibración (diseño microeconómico) y cobertura de las medidas para contener el impacto de la pandemia.

Lo que dice es que aun estamos en la etapa de contención y falta la de reactivación. ¿Cuándo vendrá esta y cuánto de recursos demandaría?

Sí, estamos todavía en la etapa de contención. En realidad, el programa Reactiva Perú debería llamarse Soporta Perú, la reactivación vendrá cuando hayamos vencido la pandemia, al virus, cuando hayamos bajado el factor de contagio (Ro) a menos de 1. El monto necesario para la reactivación se sabrá en su momento, pero mientras más dure la etapa de contención, la cuarentena el costo será mayor.