Elmer Cuba, socio de Macroconsult y director del BCR, participó en el webinar “Evaluando los primeros 100 días del Gobierno: la política y la economía”, organizado por Gestión, la Universidad Continental e Intelfin.

Durante su intervención, el economista mencionó que estamos ante un gobierno de izquierda en el Perú que ha tenido dos etapas: la primera dominada por el partido Perú Libre y por la influencia de Vladimir Cerrón en el gabinete y en el presidente; y la segunda etapa a partir de ayer, con el voto de confianza.

“Hay un quiebre de ese accionista de campaña. Ha perdido acciones y poder, y queda un gobierno de izquierda con los aliados del presidente que son los cuatro partidos de izquierda más democrático. Estamos como comenzando un nuevo gobierno muy diferente a la era Bellido, pero más allá de la parte formal, va quedando todavía un Gobierno hecho muy rápidamente que no esperaba ganar y por lo tanto los planes de gobierno son muy débiles”, comentó.

En otro momento, se refirió sobre la reforma tributaria que se viene implementando y que apunta a aumentar la recaudación de los que ya ya pagan. “Eso es injusto porque al mismo tiempo tenemos una evasión tributaria de 50% en IGV y 38% en rentas de tercera”.

“Hay empresas y empresarios que no están pagando impuesto a la renta no están pagando el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido); la peor injusticia tributaria es no cobrar a los evasores; la desigualdad tributaria está ahí y no dentro de la escala de cuarta y quinta categoría donde se ha hecho mucho énfasis”, insistió.

Para el director del BCR, estos errores de diagnóstico están llevando a las cifras al estancamiento.

“Lo que estamos viendo son rebote, pero las cifras de PBI y potencial para el resto del período presidencial son bastante modestas y mucho menos que el crecimiento mundial”.

