El puerto del Callao, el más importante de Perú, recibirá una inversión total de US$ 1,900 millones en su ampliación y modernización, a cargo de las empresas concesionarias del Muelle Sur y el Muelle Norte, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

La agencia estatal señaló este viernes que la empresa DP World, concesionaria del Muelle Sur, invertirá en la Fase 2 de su proyecto de expansión US$ 350 millones para que la capacidad total del terminal aumente en un 80% y pueda movilizar hasta 2.7 millones de TEUs (unidad de medida del transportes marítimo) anuales.

El anuncio fue hecho durante una visita técnica realizada por el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, y directores de la entidad, a los terminales portuarios del Callao entregados en concesión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

LEA TAMBIÉN: Obras para modernizar Muelle Norte bajo nuevo diseño iniciarían en mayo del 2024

El proyecto “Nuevo Terminal de Contenedores-Muelle Sur”, ejecutado por DP World, fue adjudicado en el 2006 y, de acuerdo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la inversión referencial al 12 de abril de 2023 es de US$ 731.3 millones, de los que ya se han ejecutado US$ 534.4 millones.

Con los otros US$ 350 millones del proyecto de expansión se construirán 400 metros de muelle adicional para alcanzar una longitud total de 1,050 metros, lo que permitirá recibir hasta tres naves al mismo tiempo, y el patio de contenedores aumentará en 12 hectáreas, hasta alcanzar las 40 hectáreas.

“El nuevo equipamiento del terminal llega durante el 2023. La ampliación de nuestra capacidad se dará desde finales del año 2023 y se terminará de completar durante el 2024″, precisó la empresa antes de indicar que en el 2022 el Muelle Sur movió 1.4 millones de TEUs y, con la ampliación, podrá llegar hasta 2.7 millones de TEUs.

El equipo técnico de Proinversión también visitó el “Terminal Norte Multipropósito” del Callao, que fue adjudicado en el 2011, y señaló que su operador, APM Terminals, tiene previsto invertir en total US$ 1,208.4 millones, sin impuesto a la venta, en las seis etapas contempladas en el contrato de concesión y la adenda suscrita el 25 de noviembre del 2022.

Esta adenda comprende cuatro nuevas etapas con inversiones de US$ 69.3 millones, US$ 327.7 millones, US$ 320 millones y US$ 184.2 millones, en cada caso.

“La primera de las actuales es de ejecución obligatoria a la firma de la adenda, y las tres restantes en función a gatillos de demanda”, informó Proinversión.

La tercera etapa comprende la construcción de una batería de silos verticales para granos limpios con capacidad total de 60,000 toneladas, así como la adquisición e instalación de un sistema para la operación de los silos y de dos descargadores continuos de granos.

También, la construcción de un mínimo de 2.13 hectáreas de pavimentos para áreas de respaldo y de equipos para implementar un acceso para carga general, de preferencia rodante, entre otras obras.

Según las estimaciones de la concesionaria, la inversión ejecutada y acumulada a la fecha en el “Terminal Norte Multipropósito” asciende a US$ 500 millones y ha generado más de 1,500 puestos de trabajo directo y más de 4,500 indirectos.

Proinversión destacó que “estos dos importantes proyectos portuarios han sido el gran soporte del crecimiento” del comercio exterior de Perú en los últimos 21 años, cuando el monto exportado total escaló desde US$ 7,000 millones en el 2001 hasta US$ 65,800 millones en el 2022.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.