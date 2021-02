A pesar de que Perú es productor de GLP y lo obtiene del petróleo que refina y además de su gas natural, el precio de ese producto en nuestro país está entre los más altos de Sudamérica, debido a los altos costos de su precio en refinería y amplio margen de distribución, según advirtió Osinergmin.

Según un estudio internacional de costos que realizó ese organismo en noviembre último, el precio del GLP envasado en Perú, en US$ 1.00 por kilogramo, es más alto que el de México, Ecuador, Colombia, Argentina, Costa Rica, Paraguay, entre otros.

Indicó que de ese monto, US$ 0.50 en Perú corresponden al precio de refinería, mientras que en Chile el mismo concepto representa US$ 0.44, en Colombia es de US$ 0.21, y en Ecuador es de US$ 0.10. En este punto, observó que el precio de refinería de Petroperú ha resultado (en el periodo de análisis) el más alto de la región.

En cuanto al segundo componente principal de costos: el margen de distribución, de US$ 0.41 por kilo en el caso del Perú, este resulta más alto que el de Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, entre otros países sudamericanos.

Óscar Echegaray, gerente de División de Gas natural de Osinergmin, atribuyó tal diferencia al hecho de que en el Perú hay muchos más componentes de la cadena (envasadoras, distribuidoras, etc.) que en otros países.

Fondo

Asimismo, indicó que los incrementos en el precio del GLP en el país no tienen relación con su salida del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

Explicó que el GLP salió del FEPC en abril pasado, mientras que sus alzas de precio se ven desde junio del 2020, reflejando más la recuperación del precio internacional del petróleo y sus derivados.

Asimismo, indicó que Osinergmin es contrario a que el GLP retorne al FEPC, porque, desde que se creó hasta la fecha, ha entregado compensaciones (a refinerías, productores e importadores) por S/ 9,000 millones para estabilizar los precios de los combustibles, pero remarcó que, por ejemplo, en el caso del GLP, eso no implicó beneficios para los consumidores.