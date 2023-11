Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y agosto del 2023 la producción eléctrica alcanzó los 39,903 gigavatios por hora (GWh), lo que representó un incremento de 5.2%, pero que fue atendida en menor medida por centrales hidroeléctricas, debido a la sequía que causan esos fenómenos.

Producción

En ese periodo, a agosto de este año, la producción de energía hidráulica se contrajo en 9%, y para compensar ese déficit, se incrementó en 22% el suministro con térmicas a gas natural, mientras que con diésel (usado en las horas de mayor demanda eléctrica) se elevó en 84%.

Este último tipo de generación es proveído por el nodo energético del sur, que comprende dos plantas duales que pueden producir más de 1,000 Mw, ubicadas en Ilo y Mollendo, que, como no tienen gas (por falta del gasoducto sur), operan con diésel, pero a mayor costo.

Costos al alza

Ricardo Labó, líder del sector minero de LQE Energy and Mining Consulting, indicó que varios factores han afectado los costos del mercado. Por un lado, la creciente demanda y, por otro, la menor inversión en plantas de generación hidráulica y a gas natural.

A esa situación se han sumado, anotó, situaciones de sequía, paralización por mantenimiento de algunas centrales y mantenimiento de Camisea, lo cual ha ocasionado que debamos recurrir a generación a base de diésel, la cual es muy costosa, además de ser la más contaminante.

Detalla que en los últimos diez meses, los costos marginales de la producción eléctrica pasaron de US$ 31 por cada megavatio por hora (MWH) producido en enero de 2023, a US$ 170/MWh, en agosto, “alzas que no se habían visto hace más de 15 años”.

¿Cuánto costó el mayor uso de diésel?

Labó estimó que solo el haber activado la generación a diésel le ha costado al sistema alrededor de US$ 2,473 millones, lo cuales han tenido que ser asumidos por generadores y consumidores (clientes libres), además de haber liberado toneladas de CO2 al ambiente.

Según diversos sectores, a poco de comenzar a subir los precios de la generación, a inicios de año, se ha acusado ya incrementos en los precios de la energía a las que generadoras y distribuidoras eléctricas venden directamente a clientes libres.

Estos últimos, en total suman cerca de 3,000 consumidores, en su mayor parte grandes industrias, locales comerciales, y empresas mineras, pero también micro y pequeñas empresas (mypes). En total este grupo de clientes libres demanda más electricidad que los 8 millones de usuarios reglados.

El experto observó que, si bien estos incrementos de precios podrían considerarse como una variación coyuntural o temporal, podría tornarse en una situación permanente o estructural, de no tomar acciones concretas pronto.

La norma que se alistaba para bajar costos

Ya en previsión de una continuación de la sequía en el próximo verano, que traería El Niño global, y prevenir un posible mayor impacto en los costos de la generación, el Minem había anunciado un proyecto de norma para dar prioridad a un mayor suministro de gas natural para térmicas frente a ese fenómeno climático.

No obstante, consultado sobre el tema, el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo, informó a Gestión que la elaboración del mencionado proyecto normativo ha quedado en stand by (suspenso), a fin que sea sometido a mayor análisis.

Explicó que, ahora que se ha nombrado al viceministro de hidrocarburos (Julio Poquioma Shaffer), se ha dispuesto que el subsector hidrocarburos también analice los alcances de esa propuesta.

Sin embargo reconoció que, en un escenario de El Niño global (en que se podría agudizar la sequía), de todas maneras, sería necesario contar con esa norma (que prioriza el suministro de gas para térmicas ante ese tipo de emergencias).

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.