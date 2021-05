El Bitcoin se desplomó este viernes hasta alcanzar su nivel más bajo de la semana, con lo que las pérdidas provocadas por la creciente restricción en China y la preocupación por el medio ambiente ascienden a casi el 40% en lo que va de mes.

La mayor criptodivisa amplió sus pérdidas anteriores, cayendo hasta un 8.2% a US$ 35,339, con un rango de negociación relativamente estrecho de esta semana. “El bitcóin está actualmente en ‘modo de sueño’ operando en el rango de US$ 34,000 y US$ 40,000”, dijo Ulrik Lykke, director ejecutivo del fondo de cobertura de criptodivisas ARK36.

“Muchos operadores están reconociendo que el precio parece estar en un cierto rango por el momento, por lo que pueden estar dudando en tomar una posición con mayor convicción”, añadió.

La criptodivisa ha perdido un 37% en mayo, lo que de mantenerse sería su peor rendimiento mensual desde septiembre de 2011.

Su caída fue provocada por los esfuerzos de China para tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de criptodivisas, y la medida de Tesla de suspender los pagos por las preocupaciones sobre el uso de la energía.

Los reguladores de la energía en Sichuan, China, pronto se reunirán con las compañías eléctricas locales para recopilar información sobre la minería de criptomonedas, dijo un funcionario el jueves, lo que podría conducir a una represión en el segundo mayor centro de producción de Bitcoins del país.

Las criptomonedas más pequeñas, que normalmente suben y bajan junto con el Bitcoin, también cayeron. El segundo token digital más importante, el éter, cayó hasta un 11%, alcanzando un mínimo de cuatro días