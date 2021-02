Economía







El bitcóin marca un nuevo máximo histórico tras la inversión de Tesla al superar los US$ 48,200 La criptodivisa ha llegado a subir casi 8% este martes y ha tocado los US$ 48,215.8 (39,837 euros), aunque posteriormente se ha desinflado. Ahora avanza 3% y ronda los US$ 46,300 (38,254 euros).