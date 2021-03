El 51% de peruanos adultos solo podría cubrir sus gastos hasta por tres meses si llegara a perder sus ingresos, reveló una encuesta de la SBS.

Ese porcentaje corresponde a personas con buen comportamiento financiero, es decir, que tienen capacidad para ejecutar operaciones bancarias con adecuado conocimiento. Entre estas, el 18% podría soportar solo entre una semana y un mes una eventual pérdida de sus ingresos, y el 33%, de uno a tres meses.

Sin embargo, las cifras empeoran si se trata de personas con comportamiento financiero bajo, pues entre ellas, el 63% podría sufragar sus gastos solo hasta por tres meses si es que se quedara sin ingresos (33% hasta un mes, y 30% entre uno y tres meses).

Muy poco

“Si con los ahorros se pretende financiar tres meses de consumo, obviamente es recontra poco, más aún si se pretende financiar un tiempo mientras se consigue un nuevo trabajo”, aseveró el economista Jorge González Izquierdo.

La CTS permite vivir cuatro meses, pero las condiciones actuales son distintas y es más complicado retomar un trabajo similar que antes de la pandemia, por lo que el periodo será más largo, acotó.

La capacidad de resistir más tiempo ante una eventual pérdida de ingresos o sueldos, depende en buena cuenta del colchón de ahorros del que se pudiera disponer. Y esta, según el jefe de departamento de educación e inclusión de la SBS, Juan Carlos Chong, es mayor en las personas con mejor comportamiento financiero.

“Algo que sí se ha visto muy cercano durante esta pandemia es que el tema de conocimientos y capacidades financieras está relacionado con resiliencia financiera, que se refiere a cuántos meses o semanas una persona puede cubrir sus gastos en la eventualidad que deje de percibir sus ingresos y eso ha sido muy relevante en este año que estamos pasando”, dijo.

“Las personas que tienen menos nivel de comportamiento financiero adecuado tuvieron más problemas en el momento de cubrir sus gastos, y las que tuvieron más nivel de conocimiento financiero pudieron resistir un poco más con relación a los que no tenían un conocimiento adecuado”, añadió.

Presupuesto familiar

Precisó también que el mejor comportamiento financiero de las personas está relacionado con tener ahorros y estrategias para cubrir la reducción de gastos, y con manejar adecuadamente el presupuesto familiar.

Sobre ello, sostuvo que hay una tendencia a que los peruanos planifiquen mejor su presupuesto, y se basó en que entre el 2013 y 2019, subió de 29% a 55% el número de adultos que adoptan estrategias para armar un presupuesto familiar.

Refirió que durante la pandemia, e incluso desde antes, los peruanos ahorran principalmente por una motivación precautoria, o sea para hacer frente a emergencias o imprevistos.

Gastos superfluos

Por esta razón, dijo, los depósitos en el sistema financiero crecieron 25% en el 2020, muy por encima de la tasa promedio de incremento en años anteriores (8%). En parte, el aumento de los ahorros se explica porque las personas están recortando gastos superfluos, al tiempo que reciben inyección adicional de liquidez proveniente de los retiros de fondos de AFP y CTS, que permitieron paliar la situación, agregó.

“Desde el 2020 la gente aprendió más planificación financiera y está administrando mejor sus recursos”, destacó el funcionario.

Empero, tomando como referencia una encuesta del 2019, detalló que pese al avance de la bancarización, el 83% ahorra fuera del sistema financiero, y el 59% dentro de este o en valores. Los que ahorran fuera de la banca, optan por guardar el dinero en casa; con un familiar; con un grupo informal de ahorro, o en propiedades y ganado.

En corto:

BCR. Aún no emite el reglamento de la ley que fijará topes a las tasas de interés de los créditos.

Sin embargo, esta norma no tendrá efecto retroactivo, por lo que no se aplicaría a los contratos de crédito celebrados antes de su publicación, afirmó Rafael Alcázar, socio principal del estudio Rebaza, Alcázar y de las Casas. “Si hoy o mañana una persona adquiere un crédito, aún no existe la tasa máxima a la cual adherirse, por lo que aplicarían las tasas antiguas”, detalló.