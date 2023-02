Elena Pacheco, secretaria general de Sitraservir, comenta que la ley de la negociación colectiva señala que las cláusulas contenidas en las negociaciones colectivas son de aplicación permanente. Sin embargo, Servir estaría argumentando que ya que el convenio contenía la frase “2022-2023″, su aplicación caducaría el 13 de marzo.

Gestión intentó comunicarse con Servir para obtener su posición con relación al caso pero, en la actualidad, la entidad no ha emitido respuesta al respecto.

Efectos sobre convenios colectivos

Según Pacheco, la posición de Servir es preocupante dado que, al ser el ente encargado de los recursos humanos en el sector público, su interpretación afecta a todas las entidades del Estado y podría repercutir en los demás convenios colectivos celebrados entre sindicatos y sus respectivas entidades.

En ese sentido, señala que el Sitraservir ya se comunicó con otros 10 sindicatos de entidades estatales y estarán enviando un comunicado conjunto al gobierno.

Cabe indicar que el sindicato reúne a 137 trabajadores de los 400 que laboran en la entidad, según informa el mismo Sitraservir.

¿Qué dice el convenio colectivo de Servir?

Uno de los puntos más importantes del convenio colectivo cuya interpretación llevó a la huelga es el uso del trabajo remoto.

“Mediante el convenio colectivo, Servir se compromete con utilizar el trabajo remoto por sobre otras modalidades de trabajo y establece su uso obligatorio para personas que cumplan con ciertas condiciones”, explica Pacheco, señalando que Servir buscaría dejar de lado estas condiciones.

El convenio, además, trataba temas como las licencias por enfermedad, enfermedad de parientes y su muerte, ofreciendo beneficios por encima de los de la ley, entre otros temas.

“Por ejemplo, en el fallecimiento de un familiar, la norma le otorga 3 días de licencia al trabajador, pero el convenio firmado establece un plazo de 2 semanas. En 3 días no te recuperas y no estás en el estado mental para seguir laborando. No es fácil asumir este tipo de perdidas familiares”, recalca Pacheco.

Falta de respuesta

Según Pacheco, los trabajadores de Servir se han visto obligados a ir a huelga “porque hemos enviado documentos, solicitando respuesta y no nos la han dado”.

“Escribimos y hay un silencio que no ayuda”, explica a Gestión.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, recalca que “es un poco contradictorio que la entidad que lidera los recursos humanos en el sector público se vaya a huelga”.