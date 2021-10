Estados Unidos representa actualmente la mayor parte de la minería de bitcóins del mundo, superando a China, según datos publicados el miércoles por el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge del Reino Unido.

Las autoridades chinas prohibieron la actividad a principios de este año, lo que provocó que las mineras cerraran sus negocios o se mudaran al extranjero.

La participación de China en el poder de las computadoras conectadas a la red global de bitcóin, conocida como “tasa de hash”, cayó a cero en julio desde 44% en mayo, mostraron los datos.

Estados Unidos ahora representa la mayor parte de la minería, un 35.4% de la tasa de hash global a fines de agosto, seguido de Kazajistán y Rusia, mostraron los datos.

Cotización en alza

El bitcóin cotiza actualmente en US$ 57,183, habiéndose acercado a los US$ 58,000 esta semana por primera vez desde mayo. La criptomoneda ha subido más del 80% desde que cayó por debajo de los US$ 30,000 a fines de julio.

Como en manifestaciones anteriores, se han citado muchas razones para el último repunte. Estas incluyen un alivio a las preocupaciones sobre los esfuerzos regulatorios en Estados Unidos y China y algunas evidencias de un repunte en la potencia informática dedicada a la minería de bitcóin.

El optimismo también está creciendo ante las especulaciones de una posible aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estado Unidos de un fondo de bitcóin cotizado en bolsa.

“Es probable que el bitcóin necesite un nuevo catalizador para hacer que llegue a los US$ 60,000, pero si eso sucede rápidamente, los máximos históricos podrían no ser difíciles de alcanzar”, escribió Edward Moya, analista senior de mercado de Oanda Corp., en una nota.