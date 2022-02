Según un reciente reporte sobre el Mercado de Renta Residencial Multifamily de BDO Chile, al finalizar el 2021, este segmento inmobiliario sumó 20,633 unidades repartidas en 92 edificios en 15 comunas del Gran Santiago, el área metropolitana que forma parte de la capital mapocha.

Y, solo en el cuarto trimestre se registró el ingreso en operaciones de seis nuevos edificios multifamily, con lo que el universo de departamentos destinados a la renta residencial en el mercado inmobiliario chileno no solo ha estado en un constante ascenso, también da cuenta -según BDO- de que son muchos los inversionistas que han decidido apostar por este tipo de negocio.

Tomando en cuenta el interés que despierta este segmento inmobiliario entre inversionistas y residentes en Chile, ¿acaso en el Perú podrían replicarse los mismos resultados?, ¿los edificios multifamily podrían ser un actor importante en el mercado inmobiliario peruano?

MÁS INFORMACIÓN: Macroregión norte afina su oferta inmobiliaria ante una mayor respuesta de la demanda

De acuerdo con VeMás Consultoría, en el mercado peruano sí existe potencial para el crecimiento de los edificios multifamily, la propuesta residencial que postula el alquiler de todos los departamentos que forman parte de un edificio, y cuentan con un modelo de administración profesional y eficiente.

“Las expectativas que tenemos son bastante buenas, el mercado inmobiliario peruano, salvo algunas diferencias normativas y de financiamiento, es similar al chileno”, afirma Fernando Velarde, cofundador y gerente general de la consultora.

Potencial de crecimiento

Y aunque por ahora, “estamos bastante atrasados” con relación al desarrollo que ha alcanzado el segmento multifamily en Chile, considera que Perú tiene “una proporción de la población y de déficit de vivienda bastante mayor a Chile”, lo que juega en favor del desarrollo de este mercado en el Perú.

Es más, según el portal BestPlaceToLive, los edificios multifamily son principalmente atractivos para el público millennial, pues a diferencia de la generación X, la llamada generación Y suele adquirir un inmueble mucho más tarde en la vida, y optan por el alquiler en sus primeros años laborales.

Además, tratándose de un formato que suele incluir el mobiliario, resulta atractivo también para estudiantes de diferentes regiones, extranjeros o viajeros de negocio que buscan un espacio para vivir por un tiempo determinado.

“Definitivamente, existe un mercado de personas que no desea comprar una vivienda y alquila cerca de donde trabajan, y los millennials peruanos que desean alquilar en lugar de comprar una vivienda van en aumento”, afirma Velarde seguro del potencial de crecimiento de los multifamily.

En Chile, el crecimiento de los edificios multifamily ha sido exponencial, después que se introdujeran en el mercado inmobiliario, a partir del 2008 (Imagen: BDO Chile)

Más oportunidades

Por esa razón, Karen Ramos, consultora de VeMás Consultoría, sostiene que lejos de considerarse una amenaza para el mercado inmobiliario peruano, los edificios multifamily “significan una oportunidad porque en el país no existe un producto adecuado para jóvenes que no quieren o no pueden comprar una vivienda”.

Mientras que Leonor Vargas, analista de la consultora, espera que “conforme vaya madurando este mercado se termine especializando y segregando por rangos de edad y perfiles de ubicación, sin competir con el mercado de compra ya que son productos complementarios”.

Al respecto, Velarde asegura que ante la posibilidad de especializar la oferta por rango etáreo, potencialmente se atendería solo a estudiantes, a familias jóvenes o a adultos mayores. “Cada perfil tendría estructuras y servicios distintos y especializados”, añade convencido de que “introducir esta modalidad al mercado inmobiliario peruano traerá una serie de beneficios para los inversionistas, para los futuros residentes y para la ciudad”.

Mercado en ciernes

Por lo pronto, destacan los primeros pasos que se han dado con la puesta en marcha del Bono Renta Joven, cuyo objetivo es fomentar el alquiler de viviendas adecuadas y el ahorro de una cuota inicial para una vivienda propia.

En el 2018, la inmobiliaria Líder incursionó en el segmento de renta residencial con el lanzamiento de Modo, su proyecto de viviendas de más de 400 departamentos destinados a la renta en Pueblo Libre (Imagen: Líder Grupo Constructor)

Mientras que por el lado de las empresas inmobiliarias, Padova Inmobiliaria, a través de su director Rodolfo Braganini, ha confirmado que debido a que el mercado peruano de alquileres es muy similar al mercado chileno, viene evaluando este producto desde hace algún tiempo.

A lo que se suma el abierto interés que han mostrado Credicorp Capital y W Capital, que han sumado nuevos fondos de inversión de renta residencial enfocados en edificios ‘multifamily’ .

Mientras que por el lado de las inmobiliarias, en el 2018, Líder Grupo Constructor anunció su incursión en este segmento residencial con el lanzamiento de su primer proyecto de viviendas de más de 400 departamentos destinados a la renta en el distrito limeño de Pueblo Libre.

Así las cosas, Velarde sostiene que actualmente, varias inmobiliarias, fondos de inversión y otros actores están evaluando desarrollar proyectos multifamily. “En los últimos años, hemos realizado varios estudios para este tipo de proyectos, definitivamente será un actor importante a considerar en el sector inmobiliario para los próximos años”, afirma.