El producto bruto interno (PBI) aumentó solo en 0.31% en el cuarto mes del año; una cifra de tres puntos porcentuales por debajo de lo que esperaba el Ministerio de Economía y Finanzas (0.6% o 0.7%).

Seis sectores restaron al resultado global: agropecuario (-14.2%), pesca (-2.57%), construcción (-5.12%), telecomunicaciones (-9.87%), manufactura (-3.84%), y financieros (-7.22%).

Un segundo trimestre en azul

Tras un débil resultado de abril, ¿cómo cerrará el segundo trimestre? Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explicó que al ritmo alcanzado en los últimos meses, con un crecimiento modesto, el PBI tendría un crecimiento marginal positivo de 0.5% al cierre de este trimestre. “Hablamos de una economía que este año estaría marginalmente positiva, pero en la práctica está estancada”, remarcó.

Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), en similar línea, proyecta que la economía nacional se expandiría solo 1% en el periodo abril - junio.

“(El PBI en el segundo trimestre) crecería solo 1%, con fuertes riesgos a la baja. Ya incorporábamos un abril malo”, comentó el economista.

Si bien esperaban que tras un crecimiento bajo en abril, los resultados de mayo y junio podrían compensar, lo cierto es que esto ya se pone en duda, pese a que sectores vinculados al consumo sorprendieron ligeramente a la alza, o cayeron menos del esperado.

“Hablamos de un crecimiento insuficiente para reactivar creación de empleo de calidad, no alcanza para reducir pobreza”, remarcó.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y socio de Thorne & Associates, mencionó que en mayo también se estima un crecimiento lento.

El IPE y Thorne & Associates tienen proyecciones similares para el cierre del 2023: estiman incrementos solo de 1.7% y 1.5%, respectivamente; es decir, el crecimiento del segundo trimestre no fue suficiente para impulsar la dinámica del año. Ambas proyecciones están por debajo de lo que todavía espera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año (2.5%).

¿Qué pasó con el PBI del Perú en abril?

Para Juan Carlos Odar, de Phase Consultores, el golpe más severo que afectó a la economía peruana es la caída de la actividad agropecuaria.

“La producción agropecuaria fue la más afectada. Solo este sector le ha quitado 1% al resultado del PBI de abril. Y esta caída se debe a la anomalía climática que ya está en marcha más el inicio de una campaña bastante débil por el problema de fertilizantes”, indicó a Gestión.

Agregó que el resultado de la producción agrícola, se convierte en la caída más severa desde el segundo trimestre de 1992 cuando hubo el Niño y sequía en el sur.

El economista prevé que sigan los malos resultados en el sector agropecuario. “Con el Niño en marcha ya nos configura un escenario bastante débil para los siguientes meses. No sería raro ver que este rubro en mayo siga con una caída severa y para el fin de año sería negativo ”, remarcó.

Sobre el sector construcción (-5.12%), Odar manifestó que parte de este retroceso se debe a que ya acabó la inversión en el proyecto minero de Quellaveco. “También refleja la consistente subida de la tasa de interés que ha pegado en la demanda de vivienda y, a su vez, se demuestra que por mucho impulso a la inversión pública no tiene un efecto significativo”, precisó.

Alfredo Thorne, de Thorne & Associates, comentó que, si bien el sector agropecuario retrocedió fuerte en abril, quienes mueven la aguja de la economía es el impacto que tuvo con manufactura, construcción, telecomunicaciones y financieros.

“Muchos de los efectos en los sectores negativos tienen que ver con el clima y las protestas. Aún no nos reponemos de esos dos shocks. Además, a pesar de lo que dice el MEF, la obra pública no ha despegado”, expresó.

El economista también manifestó que las medidas que plantea el MEF con Punche Perú “son un paquete de parches”.

“Ellos no han ido por una reforma donde se ajusten lo más esencial y creo que tienen otro problema mucho más serio y es que la recaudación se le viene cayendo a un ritmo impresionante del 13% anual y estamos perdiendo. No me queda claro cómo van a cuadrar las cuentas al final del año”, acotó.

Añadió que si las cifras no se están dando como se estimaba, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tendría que revisar su postura monetaria. “En el caso del MEF están perdiendo credibilidad. Cuando uno está en el ministerio tiene la obligación de dar garantías, que los programas y proyectos que uno esté ejecutando terminen en un mayor crecimiento de economía”, dijo.

