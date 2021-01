La decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de establecer restricciones en los horarios para los vuelos de carga del aeropuerto Jorge Chávez a partir de hoy, afectará seriamente al comercio exterior peruano, señaló la Asociación de Exportadores (ADEX).

Hasta el miércoles 20 de enero no existía un horario de restricción, pero la DGAC dispuso que los aviones de carga solo despeguen desde las 11.00 p.m. hasta las 5.00 a.m. Si toma en cuenta que varias líneas de aeronaves cargueras tienen un itinerario predefinido para los países de la región, optarán por no aterrizar en Lima pues no se adaptarán a este horario.

Hasta el momento dos aerolíneas anunciaron que dejarán de trasladar carga desde Lima , dañando gravemente los envíos de flores, además de productos frescos como mangos, paltas y espárragos, entre otros, que también necesitan trasladarse rápidamente.

Se debe tomar en cuenta que cerca del 60% de la mercancía peruana era exportada en aviones comerciales, pero los vuelos se redujeron notablemente debido a la emergencia sanitaria, por lo tanto, el servicio de carga aérea es ahora la principal opción de los exportadores peruanos.

-Extender horario-

Ante esta situación, la Asociación de Exportadores solicitó ampliar el horario de despegue de estas aeronaves desde las 8.30 p.m. hasta las 5.00 a.m., para garantizar la llegada de las aerolíneas de carga.

La medida anunciada por la DGAC originará el incumplimiento de pedidos por parte de las empresas exportadoras nacionales, con el riesgo que los compradores internacionales busquen proveedores en otros países, disminuyendo el ingreso de divisas y el mantenimiento del empleo que tanto necesita el país.