1. Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp

La cobertura de Gestión durante la pandemia del COVID-19 fue clave para poder tomar decisiones informadas en una coyuntura altamente cambiante y llena de incertidumbre como la que vivimos en esa época. Durante ese lapso (2020-2021, especialmente), el trabajo desarrollado por el sector privado tenía que estar completamente alineado con los programas de apoyo social y económico que se construyeron desde el ámbito gubernamental, por lo que fue determinante contar con una fuente de información altamente confiable y actualizada como la que significó este diario.

Gianfranco Ferrari, Credicorp. Foto: Jesús Saucedo@photo.gec. Fuente: GEC / Gestión





2. Mercedes Araoz, exministra de Economía y Finanzas

Gestión es un diario de lectura obligatoria para cualquier economista o persona interesada en los fenómenos económicos y financieros del país y del mundo. Durante estos 34 años ha mantenido la seriedad, ponderación y sobriedad en su análisis técnico y en la difusión de noticias. Gestión escoltó todo el proceso de instalación de una economía social de mercado en beneficio de la sociedad peruana y ha puesto la voz de alerta, cuando se observan desvíos en los marcos institucionales que pueden afectar la senda de bienestar. Acompañó mis decisiones públicas y hoy me permite comentar desde sus páginas.

Mercedes Araóz, exministra de Economía, profesora de la Universidad del Pacífico.

3. Fernando Eguiluz, CEO de BBVA

Desde mi posición, conocer lo que está pasando en el mundo empresarial es una necesidad básica y es determinante hacerlo a través de una marca de confianza. En la actualidad, ya no solo tenemos medios impresos, sino también digitales y un sinfín de noticias en redes sociales. En suma, recibimos diariamente una enorme cantidad de información de todo tipo y lo que valoro de Gestión es su capacidad para depurar, condensar y resumir ese torrente informativo, produciendo un contenido que nos permite tener mayor claridad y entendimiento sobre lo que ocurre en el ámbito político, económico y empresarial.

Fernando Eguiluz, CEO BBVA Perú. (Fotos: BBVA Perú).

4. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza

Mi vinculación con el diario Gestión es muy estrecha y se ha profundizado con el tiempo. Durante mis años en el MEF fue un canal clave para comunicar al sector empresarial decisiones de política económica que adoptábamos. La agudeza de Julio Lira aseguró que fuese una relación funcional aunque tensa en algunas ocasiones. Luego, Gestión me acogió como columnista y ahora Videnza tiene un espacio periódico donde compartimos un estudio detallado sobre temas de interés. Como asiduo lector, me ofrece un termómetro certero del acontecer empresarial de nuestro país y me enriquece con las perspectivas de connotados colegas.

LUIS MIGUEL CASTILLA EN CADE EJECUTIVOS 2023

5. Carlos Tori, CEO de Interbank

El diario Gestión ha acompañado a los líderes empresariales y al sector empresarial en estos 34 años importantísimos para nuestra historia. Esperemos que nos sigan brindando información valiosa para seguir mejorando.

Carlos Tori es nuevo gerente general de Interbank. (Foto: IFS)

6. Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP

El 8 de marzo leí en Gestión una realidad que pocos quieren ver: “Solo 4% de empresas en el Perú son presididas por mujeres”. Recordé que pese a los esfuerzos que hacemos para que el talento femenino sea reconocido a alto nivel, poco hemos avanzado. Entonces, me pregunté, qué puedo hacer para poner un granito de arena para mejorar en algo esta situación. Así, asistí al curso: Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales, organizado por INCAE Business School, y ahora comparto estos conocimientos con mujeres emprendedoras para que tengan estrategias más efectivas y logren sus objetivos”.

Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP

7. Alfonso Bustamante, presidente de Confiep

Destaco su aporte en la difusión de información relevante para el sector ejecutivo y empresarial. Desde Confiep, valoramos su esfuerzo por mantenernos informados en materia económica, financiera y de negocios. En mi labor diaria, consulto diversas fuentes, entre ellas, Gestión.

¡Feliz aniversario!

Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep

8. Rosario Bazán, CEO de Danper

El diario Gestión se ha constituido en referente y único diario especializado en noticias, análisis, entrevistas y artículos de opinión de carácter económico, financiero y empresarial, en nuestro país.

A través de su contenido me mantengo informada sobre tendencias y cambios en el entorno empresarial, con un amplio panorama sobre el acontecer de los negocios en Perú y en el mundo.

Al mismo tiempo me ha permitido compartir mis experiencias, retos y proyección de crecimiento de la empresa que lidero, así como las perspectivas del sector en el que me desenvuelvo.

Presenta entrevistas con líderes empresariales y expertos en temas económicos y políticos, así como perfiles de empresas exitosas, lo que proporciona inspiración y lecciones aprendidas.

Meritocracia. “En función a la meritocracia, con equidad de género en nuestra empresa, las mujeres y varones labran su futuro”, sostiene Bazán. (Foto: Difusión)

9. Jesús López, country Manager de Grupo Aje en Perú

Hoy quiero saludar afectuosamente al diario Gestión por sus 34 años de aniversario. Personalmente recuerdo haber leído diversos artículos en el diario que me ayudaron a identificar nuevas oportunidades del sector, apoyando e impulsando el crecimiento de los negocios. A todos los líderes empresariales y emprendedores peruanos le digo sigamos confiando en la información de calidad que Gestión nos ofrece. Felicidades al equipo de Gestión.

Jesús López, country Manager de Grupo Aje en Perú

10. Alfredo Matrokalos, gerente país de Cencosud Perú

Quiero felicitar al diario Gestión por sus 34 años colaborando con información financiera para la toma de decisiones.

Alfredo Mastrokalos, gerente general de Cencosud Perú.

11. Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros

Muchas felicidades y que sean muchos años de buena información sobre las empresas y de éxito para el Perú.

12. José Alfaro, VP Legal y Asuntos Corporativos de Backus

Muchas gracias a Gestión por estos 34 años, por el gran trabajo que han hecho y que sigan trabajando por el Perú, muchas felicidades.

José Alfaro VP de Legal y Asuntos Corporativos de Backus