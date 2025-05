En este contexto, muchas se preguntan si pueden acceder a algún beneficio para no laborar en esa fecha.

Día de la Madre: ¿No es feriado ni día no laborable?

El Día de la Madre tiene carácter conmemorativo, pero no cuenta con un tratamiento especial en la legislación peruana. No está reconocido como feriado ni como día no laborable bajo el Decreto Legislativo Nº 713, por lo que no genera pagos adicionales ni descansos compensatorios. Ambas especialistas, Katy Noriega, asociada principal del área laboral de PPU y María Teresa Cuba, asociada del área laboral de DLA Piper Perú, recordaron este punto.

Cuba explicó que este día no forma parte del listado legal de feriados, y Noriega detalló que no existe ninguna disposición normativa que lo regule con un trato más favorable, como sí ocurre con el descanso pre y postnatal, el permiso por lactancia o la protección contra el despido.

No hay derecho a exigir el día libre en el Día de la Madre

Si una trabajadora tiene jornada ordinaria de jueves a domingo, no puede exigir no laborar el Día de la Madre.

Ambas abogadas explicaron que solo podría dejar de trabajar ese día si existe un acuerdo previo con el empleador —por convenio colectivo, política interna o decisión directa de la empresa— o si accede a otro mecanismo como licencia o vacaciones.

No existe una prerrogativa legal para ausentarse ese domingo por el solo hecho de ser madre.

¿Se puede pedir licencia, vacaciones o usar otro beneficio el Día de la Madre?

Las trabajadoras tienen opciones, pero todas dependen de la aprobación del empleador. Tanto Cuba como Noriega explicaron que se puede solicitar:

Vacaciones fraccionadas , siempre que la trabajadora tenga el derecho ganado y se firme un acuerdo por escrito.

, siempre que la trabajadora tenga el derecho ganado y se firme un acuerdo por escrito. Licencia con goce de haber , si la empresa la autoriza. No es obligatoria a menos que esté prevista por norma.

, si la empresa la autoriza. No es obligatoria a menos que esté prevista por norma. Licencia sin goce, también sujeta a aprobación.

Noriega señaló que incluso cuando el empleador desea facilitar el descanso, puede encontrar dificultades logísticas si hay múltiples solicitudes para esa fecha. Cuba complementó que el procedimiento para solicitar vacaciones dependerá de lo establecido internamente por cada empresa.

¿Qué puede hacer la empresa si le piden no asistir el Día de la Madre a laborar?

El empleador no está obligado a conceder el descanso por el Día de la Madre, pero si lo niega, debe hacerlo de forma objetiva, especialmente en contextos de alta demanda operativa.

Cuba advirtió que, aunque la empresa puede rechazar el permiso, debe hacerlo de forma razonable y sin incurrir en discriminación o actos de hostilidad.

Noriega también señaló que, aunque no hay obligación de justificarlo, es recomendable brindar una explicación para preservar un buen clima laboral.

¿Puedo compensar horas o cambiar de turno?

Ambas especialistas confirmaron que es posible acordar un cambio de turno o una compensación de horas para no trabajar ese día.

Sin embargo, Cuba resaltó que en los casos de compensación, es importante dejar constancia de las fechas en que se recuperarán las horas.

Por su parte, Noriega añadió que, en el caso de vacaciones fraccionadas, la formalización por escrito es obligatoria, mientras que en licencias o compensaciones, aunque no sea exigida por ley, es recomendable documentarlas.

¿Qué pasa si falto sin autorización?

La inasistencia sin justificación puede tener consecuencias económicas y disciplinarias. Noriega explicó que el descuento salarial se aplica por defecto, mientras que la sanción dependerá de la gravedad del caso y el historial del trabajador.

Cuba coincidió en que podría haber amonestación, suspensión e incluso despido si hay reincidencia, aunque este último dependerá del número y frecuencia de inasistencias.

Recomendaciones para las trabajadoras

Ambas especialistas recomendaron realizar la solicitud con anticipación y por escrito, ya sea para licencia, vacaciones, cambio de turno o compensación. Según Cuba, la formalización permite mayor claridad entre las partes y facilita la coordinación. Noriega agregó que explicar las razones personales puede ayudar a una mejor disposición del empleador.