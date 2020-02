El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, destacó hoy la entrada en vigencia del Tratado Libre Comercio (TLC) entre Perú y Australia. También, recordó que, en febrero del 2018, Perú y Australia suscribieron el acuerdo comercial tras seis meses de negociaciones.

“Con la entrada en vigencia del TLC con Australia, el Perú avanza en su deseo de posicionarse de manera estratégica en el contexto internacional, en particular en el Asia Pacífico. Este TLC amplía la red de acuerdos comerciales que tiene nuestro país, generando mayores oportunidades para el comercio exterior”, señaló.

Por su parte, la embajadora de Australia en Perú, Diana Nelson, saludó la entrada en vigor del TLC (PAFTA, por sus siglas en inglés) y sostuvo que este hecho marca una nueva etapa en la relación comercial con Perú.

“El PAFTA les permitirá a los exportadores australianos un mejor acceso a una de las economías más exitosas de América Latina”.

–BENEFICIOS–

El ministro Vásquez aseguró que el TLC con Australia es uno de los acuerdos comerciales “más ambiciosos”, con respecto a la cobertura que se ha logrado para los productos peruanos.

“De esta manera, el 96% de nuestras exportaciones con Australia estará libre de aranceles desde la entrada en vigencia del TLC. Entre los productos que más se beneficiarán se encuentran las paltas, uvas frescas, arándanos, mandarinas, polos y camisetas de algodón, camisas, camarones y langostinos congelados, sepias, entre otros”, detalló.

Al 4% de exportaciones restante, agregó el ministro, se les eliminarán los aranceles en un plazo de cuatro años. En este último grupo se encuentran productos como el bambú, algunos bienes del sector químicos, calzado, metalmecánico, así como maquinaria industrial.

En materia de servicios, el titular del Mincetur afirmó que este acuerdo establece un marco sin restricciones para las exportaciones de servicios, tales como los relacionados con la minería y manufactura, educación, diseño de software, entre otros.

Por otro lado, Nelson sostuvo que, con el TLC, habrá también más certeza y seguridad para las inversiones en ambas direcciones, incluso para los cerca de US$5,000 millones de inversiones australianas ya en el Perú. Actualmente, estas inversiones están concentradas en los sectores de energía y recursos naturales.

Sobre el tema educativo, la embajadora destacó: “A la fecha, Australia cuenta con 7 de las 100 mejores universidades en el mundo y esperamos que más estudiantes peruanos elijan Australia para continuar con sus estudios”.

Al respecto, el ministro remarcó que el TLC crea el marco para que Perú y Australia puedan trabajar conjuntamente en el reconocimiento de títulos y en facilitar el movimiento de los profesionales entre ambos países.

Cabe resaltar que Australia tiene un PBI per cápita de más de US$ 50,000 e importa bienes por casi US$ 200,000 millones. En Latinoamérica, adquirió bienes por US$ 4,000 millones y, de ese monto, el Perú representa, apenas, el 3.4%.

El comercio entre Perú y Australia ha crecido notablemente en los últimos 10 años, registrando un récord en 2017 (US$ 383 millones).

Actualmente, Perú exporta a Australia, principalmente, productos pesqueros (35%) y agropecuarios (24%), además de minerales (16%); en tanto Australia exporta al Perú principalmente cianuro de sodio (39%) y bienes de capital diversos (31%).