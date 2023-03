A más de un año del derrame de cerca de 12,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en Callao, que terminó por contaminar más de 20 playas en el litoral peruano, las denuncias contra la empresa Repsol continúan su trámite sin un resultado en los tribunales. Pese a ello, la empresa española prevé que los litigios en su contra se desestimen.

En su Informe Financiero Anual consolidado 2022, Repsol reporta a sus accionistas que tras el derrame de petróleo en las instalaciones de la Refinería de la Pampilla en Perú, fue admitida a trámite una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) contra la empresa, Refinería La Pampilla, S.A.A. (RELAPASAA), Repsol Comercial, S.A.C (RECOSAC), la aseguradora Mapfre, así como la naviera Fratelli d’amico Armatori y Transtotal Marítima, en el que se solicita una compensación de US$ 4,500 millones por responsabilidades en el derrame (US$ 3,000 millones por daños directos y US$ 1,500 millones a daños morales).

La demanda, según la empresa, todavía no les ha sido notificada, no obstante, RELAPASAA, RECOSAC y Mapfre Perú han presentado sus defensas de forma y fondo, planteando recursos de nulidad contra el auto de admisión de la demanda “con base en su falta de motivación, falta de subsanación de los defectos en la demanda inicialmente señalados por el juez, falta de conciliación previa por parte de Indecopi y falta de identificación de los reclamantes, la falta de legitimidad activa de Indecopi, la existencia de transacciones con un número creciente de afectados por el derrame registrados en el Padrón elaborado por el Gobierno Peruano, la defectuosa representación de Indecopi”, entre otros.

“Sin perjuicio de que la demanda planteada por Indecopi pueda conllevar una larga tramitación, Repsol se ratifica en su valoración de que, conforme al criterio de los abogados externos y a la vista de todos los argumentos esgrimidos de contrario, los tribunales peruanos terminarán por desestimarla, considerándola en consecuencia como un riesgo remoto ”, es decir, una baja probabilidad de que tenga ue padar la compensación.

Otras demandas

Otra demanda interpuesta contra Repsol la presentó la Asociación Damnificados por Repsol, en la que se reclaman S/ 5,134 millones (alrededor de 1,273 millones de euros) a favor de 10,268 supuestos afectados. A lo que la empresa ya ha respondido planteando -también- un recurso de nulidad contra el auto de admisión de la demanda con base en una indebida acumulación de pretensiones, así como defensas formales invocando la falta de legitimidad activa de la demandante y la falta de identificación de los supuestos afectados.

“En opinión de los asesores legales de Relapasaa, esta contingencia se califica como remota”, indica en su reporte.

Como consecuencia también del derrame, distintos organismos reguladores peruanos (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA-, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -OSINERGMIN-, Dirección General de Capitanías y Guardacostas -DICAPI-, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -Sernanp-, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR-) han iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra Relapasaa “frente a los cuales se vienen presentado los correspondientes descargos, además de atender los requerimientos de dichas autoridades”.

“La mayoría de esos procedimientos administrativos sancionadores se encuentran en sus fases iniciales y sus resultados, sin perjuicio de cuestiones formales con impacto en su tramitación, dependerán de las conclusiones que se obtengan de las investigaciones en curso. No obstante, en algunos de esos procedimientos administrativos sancionadores en trámite, cabe prever un resultado negativo, por lo que se ha registrado la provisión correspondiente al cierre del ejercicio”, reportaron.

Datos

Según el reporte de Estados Financieros de Repsol, la Refinería La Pampilla en Perú ha registrado un deterioro por importe de -221 millones de euros antes de impuestos durante el 2022.

ha registrado un deterioro por importe de -221 millones de euros antes de impuestos durante el 2022. Repsol también informó que sus provisiones por actuaciones medioambientales a 31 de diciembre de 2022 asciende a 141 millones de euros, que incluye los pagos estimados derivados del derrame de petróleo producido en la la Refinería de la Pampilla, S.A.A. por las actividades de contención, limpieza, remediación (ver apartado siguiente).

En el 2022, el número de reclamos sociales que reicibió Repsol sumó 107 (96 en 2021), excluidas las reclamaciones relativas al incidente ocurrido en la Terminal 2 de la refinería de La Pampilla. El incremento con respecto a 2021 es debido la inclusión de las reclamaciones del negocio de renovables (47) por primera vez. Se han abordado todas las reclamaciones y resuelto el 81%, reporta en su Informe.