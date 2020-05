La demanda de la palta peruana por los mercados externos registró un repunte de 226% entre enero y marzo del 2020 de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Según el último reporte -además de la palta- los productos que alcanzaron mayor crecimiento durante este periodo respecto a similar periodo del 2019 fueron arroz semiblanqueado (461%), uvas frescas (23%), mango congelado (31%), quinua (6%), mangos frescos (3.3%) y espárragos frescos (1.8%).

Así, pese a los impactos iniciales del coronavirus en el mundo, las agroexportaciones peruanas sumaron en el primer trimestre (enero a marzo) de este año ventas por US$ 1,654 millones, lo que representó un crecimiento de 6.7% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Los productos de mayor demanda en este primer trimestre fueron uva fresca, mango fresco, palta fresca, mango congelado, espárrago fresco, café sin tostar, arándanos rojos, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, demás frutas frescas, bananas frescas, quinua, cacao en grano, espárragos preparados, arroz semiblanqueado y leche evaporada.

Estos 15 productos explicarían el 73% de la oferta exportable peruana en el primer trimestre.

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 62 millones. Dentro de este grupo de productos se deben resaltar las exportaciones de café sin tostar (US$ 46 millones) y azúcar (US$ 8.4 millones), los cuales explican el 89% de las agroexportaciones tradicionales

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron en ese periodo los US$ 1,592 millones (96% de las agroexportaciones totales), cifra superior en 9.3% en comparación a similar periodo del 2019.

Solo las exportaciones de frutas (US$ 1,020 millones) y legumbres (US$ 203 millones) representaron el 77% de las agroexportaciones no tradicionales. Las frutas y cereales (principalmente, arroz y quinua), registraron cifras positivas de crecimiento de 19% y 24%, respectivamente.