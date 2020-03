El precio de la gasolina de redujo en apenas 9% desde enero a la fecha pese a la reducción internacional del crudo, según indicó el presidente de Petroperú, Carlos Barrientos. El ejecutivo precisó que el traslado ‘no es inmediato’.

“Desde enero a la fecha ha habido una reducción de la gasolina de 9%. Si bien es cierto esto no es directamente proporcional a la disminución del precio de crudo a nivel internacional, que es un insumo para los combustibles. Si bien el crudo ha bajado a nivel mundial, ya que a fines del 2019 estábamos en US$ 61 y al 24 de marzo llegaba a US$ 20, el traslado no es un inmediato”, comentó en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, explicó que Petroperú calcula sus precios en base al valor promedio de la quincena anterior a la semana en curso.

“Cuando no existía el coronavirus, teníamos un nivel de inventarios entre 26 y 36 días dependiendo del tipo de combustible, pero ahora ante la baja demanda estos inventarios aumentan porque rotan menos y están entre 41 y 52 días de inventarios con precios totalmente distinto a lo que hoy día tiene el precio internacional”, explicó.

Agregó que el precio del combustible continuará bajando ‘porque se van actualizando los precios’. “Cuando haya una subida -porque esto va a tener un rebote en el corto plazo- se espera que no sea inmediato sino tendrá que ser de forma tal como se va a consumiendo”, añadió.

También especificó que desde la declaratoria de emergencia, Petroperú activó el comité de crisis lo que implica que a la fecha únicamente estén laborando 365 personas en todas sus operaciones a nivel nacional, que es el 14% de la población total que alberga la estatal.

“Se ha asegurado el abastecimiento en base a las operaciones actuales. Es importante mencionar que el estado de emergencia ha hecho que la demanda de combustible se reduzca en 70% . Las operaciones tienen que estar acorde a la demanda que tenemos actualmente y previniendo que no hayan contagios en nuestro personal”, acotó.

El ejecutivo dijo, además, que dado la baja demanda ‘hay mucho producto que está siendo almacenado’.

“Todavía tenemos capacidad de almacenaje en nuestras operaciones y estamos en la estrategia de ampliar nuestra infraestructura. Tenemos ciertos tanques que ya están en fase final y estamos por ponerlo en operación y justamente la disminución de la demanda hace que ajustemos nuestras operaciones. Hemos cerrado parte de la operación en Conchan para que no tengamos que almacenar productos más allá de lo adecuado y también estamos viendo todas las importaciones que teníamos en camino, específicamente de qué manera podríamos distribuirlo en toda nuestra infraestructura de almacenaje a nivel nacional”, sostuvo.

Por último dijo que durante el estado de emergencia todos los servicios de terceros que tenía en ejecución a lo largo del Oleoducto Norperuano (ONP) están paralizados, lo que implica que los contratistas estén fuera de las comunidades indígenas presentes a lo largo del ducto.

“Nuestra gente del ONP esta totalmente encerrado en nuestras operaciones y estaciones con lo cual no hay contacto directo con las comunidades indígenas”, puntualizó.