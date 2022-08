Subrayó que los precios han llegado a los S/ 12 el kilo de vaina de tara, mientras que los derivados, como la goma de tara, aumentaron en 237.9% su valor este año.

Ello se debe a que Perú es el país que concentra el 80% de los envíos de tara a nivel mundial, un producto altamente demandado por China y Europa gracias a sus diversas propiedades, desde las antiinflamatorias y anti fúngicas, hasta por su uso industrial: los taninos de la tara se han utilizado en la fabricación de muebles de cuero, también como clarificadores de vino y como fuente antioxidante para la industria petrolera.

Cajamarca es la región peruana con el título de primera exportadora de dicho cultivo, alcanzando envíos por US$ 27 millones solo entre enero y abril de este 2022. No obstante, su producción ha ido a la baja desde el 2019, advierte Quiroz. Ello, debido a que el 85% de sus envíos proviene de la tara que se encuentra en bosques naturales cuyos árboles ya pasan los 200 años y las comunidades no les han dado el cuidado adecuado.

Quiroz, quien también es parte del Consejo Nacional de la Tara (Conatara), estima que la región alcanzará este año solo las 14,000 toneladas de tara en vaina de las 17,000 que solía exportar y procesar.

Pese a ello, lo que avanza son las plantaciones en propiedades privadas, que ya representan el 15% de lo que se exporta, cuyas inversiones por hectárea son de casi S/ 6,000. “Se está dejando de depender de lo silvestre”, indica.

“Se está empezando a sembrar más, principalmente en el corredor de Cajabamba y San Marcos (Cajamarca), y aquí es donde ha empezado el manejo técnico, mucho de lo que se sabe de la tara nació aquí. Por ejemplo, en esta región (que en el cuarto trimestre comenzará el programa de desarrollo exportador para la cadena de tara), tenemos hasta tres fenotipos diferentes de la tara, en Ayacucho se han identificado cinco”, mencionó.

Cambio de zona

Si bien Cajamarca concentra el 45% del acopio de tara, ahora le sigue La Libertad (28%), Ayacucho (15%) e Ica (12%), y más atrás Amazonas, Moquegua y Huánuco. Lo que reflejaría un cambio importante respecto de dónde se siembra tara.

“Sé que a nivel nacional se han instalado plantaciones importantes en la costa, y ahí seguirá creciendo, en regiones como La Libertad, Ica y Tacna, que hoy representan más de 12,000 toneladas por año y eso es significativo porque antes no figuraban en el mercado. Las empresas pueden reemplazar la tara silvestre que cada año se reduce”, señaló Quiroz.

¿A qué se debió el cambio? explicó que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) estableció en el 2012 que para la extracción de tara de bosques naturales se pagaría una tasa de derecho de aprovechamiento mientras que no las plantaciones privadas. Sin embargo, no se estableció la forma de control por lo que se ha convertido en un negocio para los acopiadores.

Asimismo, anota que en la zona de sierra los productores no han realizado plantaciones por encima de una hectárea, mientras que en la costa se ha apostado por áreas grandes.

A nivel nacional están involucrados cerca de 90,000 productores y se producen unas 50,000 toneladas al año, según el vicepresidente del Comité de Productos Naturales de la Asociación de Exportadores, Carlos Álvaro.

Planes de la Cooperativa

Aunque todavía sin fecha concreta, APT del Norte proyecta realizar en el 2023 envíos directos de tara en polvo a China así como a países de Europa. Asimismo, apuntan a buscar financiamiento para instalar su maquila para tara en polvo como para goma de tara.

La cooperativa, a la fecha, ha realizado solo envíos a través de alianzas con otras empresas.

Datos

- Entre enero y mayo de este año, las exportaciones peruanas de tara en polvo sumaron US$ 22 millones, monto mayor en 114% respecto al mismo periodo del 2020, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

- China es el principal destino que cuenta con el 55% de participación del total exportado. Le sigue Brasil, mercado que ostentó el 14.1% de participación, con 1,754 toneladas (+26%) por el valor de US$ 3 millones; y ,tercero, figura Argentina, destino que acumuló el 6.9% de participación, con 863 toneladas exportadas.