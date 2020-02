¿Cuáles son los productos de exportación peruanos cerca de ingresar al top 5 en el mundo?

Las exportaciones totales sumaron US$ 45,900 millones en el 2019, lo que significó un retroceso después de lograr una cifra récord en el 2018 (US$ 48,000 millones). Sin embargo, los envíos no tradicionales registraron su mejor resultado el año pasado: US$ 13,791 millones (4.1%, respecto al año previo), según el ministerio de Comercio Exterior (Mincetur).

En el 2019 se enviaron 732 productos no tradicionales peruanos a 35 diferentes mercados . De esta manera se logró que el Perú sea un país líder en la exportación de algunos productos con mayor valor agregado, de hecho se ubicó en el top 5 en los envíos al mundo de arándanos, mandarinas, páprika, entre otros (Ver infografía).

Exportaciones no tradicionales

Pero, esta lista podría ser más larga. Existen más productos no tradicionales peruanos abriéndose paso en el mundo. Por ejemplo, el Perú se ubicó como el sexto exportador en el mundo de ácido sulfúrico, placas y baldosas, antracitas (tipo de carbón mineral) y madera virola.

El país también se colocó en el puesto n° 8 a nivel mundial en envíos de pota congelada, alambre de aleación de cobre, y boratos naturales y sus concentrados. Y, en la posición n° 10, están las ventas al exterior de cátodos de cobre y frisos para parquet de madera.

“Hay algunos productos que están fuera del top 10, pero puedo anunciar que seguro vamos a ver nuevos productos en esta lista porque ya somos n° 11 en el mundo en exportación de cebollas, n° 15 en máquinas de sondeo y perforación mineras, n° 20 en vidrios contrachapados empleados en automóviles. Nuevos productos que siguen avanzando y que seguro muy pronto los vamos a ver en estas posiciones de liderazgo mundial”, refirió el ministro del sector, Edgar Vásquez.

-Las regiones-

Sin contar a Lima y Callao, las exportaciones regionales totales (no tradicionales) sumaron US$ 7,463 millones, liderando Piura con envíos por US$ 2,249 millones en el 2019. A este le siguieron -dentro del top 10- Ica, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Áncash, Ayacucho, Tacna, Tumbes y San Martín.

“ Una de las que más dinamismo ha mostrado es Ayacucho, con un crecimiento muy importante donde estamos hablando de quinua y plata refinada. También destaca el crecimiento de Lambayeque, un incremento apuntalado por las agroexportaciones: arándanos, paltas y espárragos. Lo mismo en Piura, La Libertad, San Martín, que tienen la posibilidad de seguir expandiéndose. En general, son las regiones las que tienen el mayor potencial del crecimiento futuro y por supuesto donde hay que trabajar; no solo en costa, sino en los Andes y la Amazonía”, puntualizó Vásquez.

Exportaciones región

-Datos-

1. Las uvas frescas, arándanos, paltas, pota congelada, mangos frescos, pota precocida, plata aleada, mandarinas, alcohol etílico y langostinos enteros representan ahora el 30% del total del valor exportado en productos con valor agregado.

2. Perú se ubica como el principal exportador de América Latina de productos como: Cemento clinker, máquinas perforadoras (puesto n° 1); además suturas quirúrgicas, vidrios de seguridad y placas y baldosas (puesto n° 2).